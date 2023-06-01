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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الوداد يثير الجدل بتصريحات حماسية قبل لقاء الأهلي

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن استعداد الوداد المغربي للقاء الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وكتب: “يحيي جبران كابتن الوداد أكد أن المباراة النهائية لها ترتيبات خاصة من لاعبي الوداد وهم دارسين الاهلي كويس جدا وبالرغم من اي فروق فنية ومهارات وترسانة نجوم في الاهلي الا انهم   قادرين علي التعامل معها”.

من جانب آخر، أعلن العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن الموافقة علي حضور 50 ألف متفرج لمباراة الفريق الأحمر امام الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل.

وقال العامري فاروق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك اليوم :" 50 ألف متفرج لمباراة الوداد".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم الاحد المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي.

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