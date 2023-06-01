آخرهم مزارع قصب السكر.. الدولة تقلل فاقد المياه إلى 10% بالري الحديث

تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة واستخدام الري الحديث الذي يوفر الكثير من المياه المهدرة.

تستهدف مشروعات التحول للرى الحديث زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير وبالتالى تحسين الحالة الاقتصادية للمزارعين، بالإضافة لرفع كفاءة الري الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض ، علاوة على استخدم الطاقة الشمسية في العديد من مشروعات الري .

التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر

وقد وضعت وزارة الموارد المائية والرى خطه للتحول لاستخدام نظم الري الحديث في مزارع قصب السكر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



وقد وجهت الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادي للمزارعين، ووضعت وزارة الموارد المائية والري، استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر باعتبار أن قصب السكر يُعد من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.

وتم التنسيق بين الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري و وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لحصر جميع مساحات قصب السكر بمختلف محافظات الجمهورية، والتي بلغت حوالى 325 ألف فدان موزعة على المحافظات على النحو التالي «محافظة أسوان 89 ألف فدان - محافظة الأقصر 63 ألف فدان - محافظة قنا 118 ألف فدان - محافظة سوهاج 18 ألف فدان - محافظة المنيا 37 ألف فدان».

وتستعد أجهزة وزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ منطقة تجريبية رائدة بمركز إدفو بمحافظة أسوان لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر تقدر بنحو 533 فدانا، ستتضمن أعمال تطوير تلك المنطقة تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط بدلاً من الري بالغمر.



ومن جانبه قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن العالم بدأ يتحول للرى الحديث والاستغناء عن الري بالغمر الذي يهدر الكثير من المياه ويتجه للري المحورى بالبيبوت أو بالتنقيط .

وأضاف نور الدين ل"صدى البلد" إن الري الحديث يرفع كفاءة الرى إلى 90% ، وبالتالى يقلل الفاقد فى المياه إلى 10%بدلا من الري بالغمر الذي به الفاقد يصل إلى 50% .

وأشار أننا في الري بالغمر نعيد استخدام مياه الصرف الزراعى مرة أخرى في الزراعة لنقلل الفاقد ونجعله 25% ، وتطوير الري للري المحورى يجعل الفاقد 10%فقط .

ووضح خبير المياه أن الرى الذكى يعتمد على متابعة الرطوبة في التربة وري النباتات بدلا من ري الأرض كلها ويتم متابعة النبات وقبل أن تحدث معاناة للنبات من نقص المياه نفتح الرى للنبات مما يجعل المحصول في أفضل صورة.

وأكد أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم باستخدام التقنيات الحديثة مثل مقاييس الرطوبة التى ترسل رسالة للمزارع على هاتفه بحاجة الأرض للري وترسل رسالة أخرى باكتفاء النبات من المياه حتى يستطيع المزارع أن يروي المحصول بشكل صحيح مما يحسن من انتاجية الأرض ويوفر المياه.