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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الأهلي يكشف موقف الشناوي من المشاركة أمام الوداد المغربي بنهائي أفريقيا

الشناوي
الشناوي

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، منح الضوء الأخضر لمشاركة محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق، في لقاء الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وقال هاني حتحوت، فى تصريحات تلفزيونية، إن أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي منح الشناوي الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة الوداد المغربي، وجاهزيته من الناحية الطبية.

وأضاف: “أبو عبلة، أبلغ مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بجاهزية الشناوي من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الوداد المغربي”.

وشارك الشناوي، في تدريبات النادي الأهلي أمس، الأربعاء، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الشناوي يعاني من إصابة في عضلة السمانة، تعرض لها عقب مباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، أدت إلى غيابه عن مواجهة الإياب.

ويستضيف النادي الأهلي، منافسه الوداد المغربي في تمام التاسعة من مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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