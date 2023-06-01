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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصديق الرئيس.. المؤبد للمتسبب في وفاة شخص باستخدام حيوان خطر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي سبق وأن وافق عليه مجلس النواب، بعد تقديمه من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية. 

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السجن والغرامة.. عقوبة حيازة الكلاب دون ترخيص واقتنائها في الأماكن العامة

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عقوبتها حبس وغرامة.. النواب يصدق على قانون عقوبة حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة

ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسبب في وفاة شخص أو اعتدى عليه محدثا عاهة مستديمة باستخدام كلب أو حيوان خطر.

 

عقوبات القانون 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، فإذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

 

السيسي احمد السجيني حيازة الحيوانات الخطرة قانون حيازة الحيوانات الخطرة

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