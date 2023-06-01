الأمم المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فضائيا عسكريا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فضائي عسكري للأقمار الصناعية.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" اليوم /الخميس/ أن أي إطلاق للصواريخ باستخدام تكنولوجيا القذائف الباليستية يتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، نقل البيان دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لكوريا الشمالية لوقف مثل هذه الأعمال والاستئناف العاجل للحوار الهادف إلى تحقيق السلام الدائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه.

