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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

محمود محيي الدين يشارك في التحضير للنسخة الثانية من المنتدى الأفريقي الاقليمي

صدى البلد

يشارك الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، في اجتماع بعنوان "نحو المنتدى الإقليمي الأفريقي ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين: فتح الباب أمام تدفقات التمويل إلى مشروعات المناخ الأفريقية من خلال التمويل المبتكر"، والذي تستضيفه العاصمة الإيفوارية أبيدجان يوم الاثنين المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير للنسخة الثانية من المنتدى الإقليمي الأفريقي ضمن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة لتمويل المناخ التي تنظمها الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين بالتعاون مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ ، والذي سيعقد في كينيا خلال شهر سبتمبر المقبل.

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ويستهدف هذا الاجتماع تسريع العمل على تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ على نطاق واسع، من خلال حشد التمويل من القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات مناخية قابلة للاستثمار والتنفيذ تستند إلى الأولويات الأفريقية وأهداف اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة.

وسيعقد اجتماع أبيدجان على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا للاستفادة من تجمع قادة الأعمال الأفارقة الرائدين في إعطاء دفعة قوية لمشروعات المناخ في القارة، كما سيجمع هذا الحدث قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني الأفارقة والدوليين لمواصلة تسريع تمويل العمل المناخي.

وسيناقش الاجتماع المبادرات المتعلقة بالمناخ، وتعزيز فرص تمويل العمل المناخي والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.
 

اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة COP27 الأمم المتحدة للتغير المناخي التنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين

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