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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحالة المرورية اليوم الخميس 1 يونيو 2023 في القاهرة والجيزة

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرضت مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية الحالة المرورية لمعظم الشوارع والميادين بالقاهرة الكبرى؛ وظهر الكورنيش به بعض الكثافات المتقطعة من المظلات وبإتجاه منطقة وسط البلد وكوبري أكتوبر المتجه للعباسية يوجد به بعض الكثافات المرورية وفي ميدان التحرير والمتجه نحو مدينة نصر وصولا للمنصة به بعض الكثافات المرورية.

وتابعت أن  شارع عباس العقاد والطيران والدائري به بعض الكثافات المتحركة اما صلاح سالم يوجد به بعض الكثافات البسيطة وفي الملك الصالح هناك بعض الكثافات المرورية نسبيا وذلك حتى كوبري الروضة به بعض الكثافات المرورية ونفق الازهر به انتظام بحركة السيارات وسيوله مروريه بالاتجاهين ويوجد بعض الكثافات أعلى الدائري بمنطقة السلام وطريق القادمين من الأقاليم للقاهرة عن طريق الزراعة وفي طريق المنيب للمتجهين للأوتوستراد به بعض الكثافات و التجمع الخامس ومتجه للبساتين وزهراء المعادي يوجد كثافات مروريه.

وأضافت أن بالنسبة لمحافظة الجيزة فشارع الهرم يشهد كثافات مرورية في الاتجاهين بسبب غلق الشارع  وهناك بعض الكثافات في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وامبابة  و محور صفط به كثافات مروريه للمتجهين ناحية جامعة القاهرة اما من يرغب في الاتجاه بميدان لبنان او المهندسين فيفضل ان يسلك طريق محور الفريق كمال عامر وهناك بعض الكثافات في محطة المريوطية حتى الطالبية ومحور 26 يوليو به بعض الكثافات للقادم من أكتوبر.

الشوارع والميادين الحالة المرورية اليوم التجمع الخامس أوتوستراد الملك الصالح المريوطية القاهرة الكبرى

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