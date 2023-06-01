عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يوضح أهمية تطوير البنية التحتية للمدارس في تحسين جودة العملية التعليمية

طلاب المدارس - صورة
طلاب المدارس - صورة ارشيفية

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن نجاح الخطط الاستراتيجية في القطاع التربوي والتعليمي يعتبر من أعلى الأهداف التي تسعى إليها الدولة المصرية، لذلك تسير على قدم وساق في تبني التطور والابتكار والإبداع في مجال التعليم، حيث يعتبر ذلك سبيلاً للتقدم والتطور العلمي والاقتصادي والاجتماعي.

txt

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي.. ندوة بتربية عين شمس

txt

فتح باب التقدم لبرنامج «لوريال – يونسكو» للمرأة في مصر لعام 2023

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مصر تقدم جهودًا ملموسة في تطوير البنية التكنولوجية في مجال التعليم، وهذا يعد خطوة هامة نحو تحقيق تعليم ذي جودة ومواكبة المعايير الدولية، موضحًا أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دورًا بارزًا في تحسين وتعزيز عملية التعليم والتعلم.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن البيئة المدرسية والبنية التحتية تلعب دورًا حاسمًا في نجاح الخطط الاستراتيجية، فعندما تتوفر بيئة مدرسية ملائمة ومحفزة وبنية تحتية متطورة، يتيح ذلك فرصًا أفضل للطلاب والمعلمين للتعلم والتطور، ويساعد على تحسين جودة التعليم وتعزيز تفكير الطلاب ومهاراتهم.

وصرح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن البنية التحتية المناسبة تسهم في إنشاء بيئة تعليمية آمنة ومريحة، حيث يشعر الطلاب بالانتماء والتشجيع على التعلم، لان البنية التحتية الجيدة توفر أيضًا مساحات للتفاعل الاجتماعي والتعاون بين الطلاب وتنمية مهاراتهم الاجتماعية.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن استخدام التكنولوجيا في التعليم يتطلب وجود كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للتعامل معها بشكل فعال ومبتكر، فهو لا يقتصر فقط على توفير الأجهزة والبنية التحتية التكنولوجية، بل يتطلب أيضًا توظيفها واستخدامها بشكل مبدع وفعال في العملية التعليمية والإدارية.

لذا، يجب أن تركز الجهود أيضًا على تطوير قدرات ومهارات المعلمين والقيادات التعليمية للتعامل مع التكنولوجيا واستخدامها بشكل أمثل، ويجب توفير البرامج التدريبية وورش العمل التي تساعد المعلمين على تعزيز مهاراتهم التكنولوجية واستخدامها في التخطيط والتنفيذ الفعال للدروس وتقديم التوجيه والدعم للطلاب.

واختتم الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، قائلا: تطوير البنية التكنولوجية في التعليم بمصر يعد إنجازًا هامًا، ويجب مراعاة أن يتم التركيز أيضًا على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية للاستفادة الأمثل من هذه التكنولوجيا في سياق التعليم والإدارة التعليمية.

البنية التحتية التعليم تطوير البنية التكنولوجية البيئة المدرسية البرامج التدريبية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

العاصفة وصلت| الأرصاد تحذر من الأمطار و الأتربة التي تضرب البلاد

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

عاصفة تضرب القاهرة.. سقوط لوحة إعلانات ضخمة على كوبري 6 أكتوبر| صور

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

موضوعات متعلقة

لتحسين أدائهم بالفصول الدراسية.. خبير يوضح أهمية تحديث وتطوير برامج تدريب المعلمين

خبير: ضرورة تبني التقنيات الحديثة والمتطورة ببرامج التدريب المهني للمعلمين

فتح التقدم لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في نسختها السادسة لعام 2023

اليوم.. انطلاق مؤتمر الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

سوق تجزئة | إجراء عاجل من التضامن بعد حريق محلات كوم أمبو

أخبار التوك شو| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا ومفاجأة بجرام الذهب عيار 21

بسبب العاصفة الترابية .. سقوط لوحات إعلانية في طريق شبرا بنها الحر

10 ملايين جنيه .. شروط القرض الحسن لشراء محطات الطاقة الشمسية

أسعار موديلات سيارات ميني 2023 الجديدة| صور

بسبب تكييف.. حريق بالطابق الأخير بشركة أمريكانا بالمهندسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير لمركز النسور لذوى الهمم وتوقع بروتوكول مع التضامن

تلميذ يعتدي بوحشية على مدرس ستيني بإسكتلندا

مايخرجوش .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأضرار العاصفة الترابية

أسهل 7 نصائح للوقاية من العاصفة الترابية

فيديو

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ