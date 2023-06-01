خبير يوضح أهمية تطوير البنية التحتية للمدارس في تحسين جودة العملية التعليمية

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن نجاح الخطط الاستراتيجية في القطاع التربوي والتعليمي يعتبر من أعلى الأهداف التي تسعى إليها الدولة المصرية، لذلك تسير على قدم وساق في تبني التطور والابتكار والإبداع في مجال التعليم، حيث يعتبر ذلك سبيلاً للتقدم والتطور العلمي والاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مصر تقدم جهودًا ملموسة في تطوير البنية التكنولوجية في مجال التعليم، وهذا يعد خطوة هامة نحو تحقيق تعليم ذي جودة ومواكبة المعايير الدولية، موضحًا أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دورًا بارزًا في تحسين وتعزيز عملية التعليم والتعلم.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن البيئة المدرسية والبنية التحتية تلعب دورًا حاسمًا في نجاح الخطط الاستراتيجية، فعندما تتوفر بيئة مدرسية ملائمة ومحفزة وبنية تحتية متطورة، يتيح ذلك فرصًا أفضل للطلاب والمعلمين للتعلم والتطور، ويساعد على تحسين جودة التعليم وتعزيز تفكير الطلاب ومهاراتهم.

وصرح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن البنية التحتية المناسبة تسهم في إنشاء بيئة تعليمية آمنة ومريحة، حيث يشعر الطلاب بالانتماء والتشجيع على التعلم، لان البنية التحتية الجيدة توفر أيضًا مساحات للتفاعل الاجتماعي والتعاون بين الطلاب وتنمية مهاراتهم الاجتماعية.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن استخدام التكنولوجيا في التعليم يتطلب وجود كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للتعامل معها بشكل فعال ومبتكر، فهو لا يقتصر فقط على توفير الأجهزة والبنية التحتية التكنولوجية، بل يتطلب أيضًا توظيفها واستخدامها بشكل مبدع وفعال في العملية التعليمية والإدارية.

لذا، يجب أن تركز الجهود أيضًا على تطوير قدرات ومهارات المعلمين والقيادات التعليمية للتعامل مع التكنولوجيا واستخدامها بشكل أمثل، ويجب توفير البرامج التدريبية وورش العمل التي تساعد المعلمين على تعزيز مهاراتهم التكنولوجية واستخدامها في التخطيط والتنفيذ الفعال للدروس وتقديم التوجيه والدعم للطلاب.

واختتم الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، قائلا: تطوير البنية التكنولوجية في التعليم بمصر يعد إنجازًا هامًا، ويجب مراعاة أن يتم التركيز أيضًا على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية للاستفادة الأمثل من هذه التكنولوجيا في سياق التعليم والإدارة التعليمية.