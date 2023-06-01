تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي.. ندوة بتربية عين شمس

يعقد نادي اليونسكو بكلية التربية جامعة عين شمس، ندوة بعنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي”، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء شحاتة، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور علاء الدين عبد الحليم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويقدم الندوة الدكتور محمود عطية، أستاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم المساعد كلية التربية جامعة عين شمس.

وذلك يوم الجمعة 2/6/2023 الساعة 8 مساءً عبر تطبيق MS- TEAMS.

نادي اليونسكو بكلية التربية جامعة عين شمس

وانطلق المعسكر التدريبى لمسار الشركات الناشئة بمسابقة “عين شمس تبتكر 2023”.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع رابطة الخريجين - قطاع العلاقات الدولية، تحت إشراف الدكتورة ريم الكباريتى.

ويقوم بتنظيم المعسكر مركز الابتكار وريادة الأعمال تحت إشراف الدكتور محمد البحيرى، مدير المركز، والدكتور وئام محمود، نائب مدير المركز، والدكتور محمد الشيخ، مدير وحدة نقل التكنولوجيا، والدكتور إسلام عدلى، مدير النشاط الطلابى ASU-iClub بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية.

ويضم المعسكر عددا من ورش العمل التفاعلية فى مجالات التسويق والمبيعات، والمحاسبة المالية.