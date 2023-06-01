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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قنديل: جامعة حلوان الأهلية تسعى لنشر المعرفة وتلبية احتياجات المجتمع

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شهدت جامعة حلوان الأهلية خلال العام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ عددا من الأنشطة والفعاليات الهامة في عامها الأول لاستقبال الطلاب، وهى جامعة غير هادفة للربح تأسست بالقرار الجمهوري رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٢ ومقرها يقع في حرم جامعة حلوان – عين حلوان.

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وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - أن جامعة حلوان الأهلية تطبق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين علي التنافس محليًا ودوليًا ليكونوا قادة المستقبل، وتقدم برامج تعليمية تخصصية بالمعايير الأكاديمية الدولية بما يتفق مع الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا واقليميا ودوليا، وبرؤية وبتخطيط مستقبلي بالتعاون مع الجامعات الدولية المتخصصة لدعم الارتقاء بشباب الدارسين والباحثين من أبناء الجامعة ولكي تدعم المجتمع المصـري بما يحقق الأهداف القومية.

وأضاف قنديل أن  جامعة حلوان الأهلية تسعى  لتشجيع الابتكار والابداع والقيام بالابحاث العلمية التطبيقية، لتعظيم الشركة الفاعلة محليا ودوليا فى إنتاج ونشـر المعرفة الملبية لاحتياجات المجتمع وخطط التنمية المستدامة، وتسعى للربط مع الصناعة فى إطار مرن يسمح بالتحسن المستمر والحفاظ على القيم والاخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى، وتزويد المجتمع بقادة المستقبل القادرين على احداث تغيير ملموس لأنفسهم ولوطنهم ومحيطهم الاقليمى والدولى بالإضافة إلى قدرتهم على تطوير حلول مبتكرة للمشكلات كباحثين واعدين ذو قدرة على التعلم مدى الحياة.
وشاركت جامعة حلوان الأهلية بفعاليات الأسبوع التعريفى بالجامعات الأهلية الجديدة، بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس، بهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالبرامج المُختلفة بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية.

كما نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب عدد من الفعاليات منها حفل الإفطار الجماعى الأول لطلاب جامعة حلوان الأهلية ولأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما تم إقامة دورة كرة قدم خماسى لطلاب الجامعة ( بطولة الكأس الأولى للجامعة الأهلية ) بنظام المجموعات وتقديم الجوائز للفرق الفائزة والمتميزين وشهادات تقدير،  وإقامة مسابقة الشعر والزجل  للطلاب على مستوى الجامعة، وإقامة مسابقة (أحسن ديزاين) لطلاب الجامعة بعنوان  (صمم شعار كليتك) وتقديم جوائز وشهادة تقدير للفائزين، وإقامة مسابقة ( أحلى صوت ) فى الغناء و (أحسن عزف ) وتكوين فريق الكورال والعزف للجامعة، وإقامة المسابقة الفنية ( أحسن أداء ) للتمثيل، لتكوين فريق مسرح الجامعة، المسابقة الفنية ( الفن الشعبى ) لتكوين فرقة الفنون الشعبية بالجامعة، إقامة معرض للوحات الفنية للطلاب المتميزين فى مجال الرسم، إقامة دورى الشطرنج لطلاب الجامعة ( البطولة المفتوحة للشطرنج ) على مستوى الجامعة.

ومع انتهاء عام 2022  أبرزت الجامعة نجاحاً كبيراً منذ أن بدأ التقدم للجامعة وفقا للحد الأدنى المقرر للبرامج الدراسية، وجاء إنشاء جامعة حلوان الأهلية في إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ومن منظور الإتاحة والتوسع فى توفير فرص التعليم أمام الطلاب، وبدأت الدراسة بها في الأول من اكتوبر 2022 .

وبدأت جامعة حلوان الأهلية العام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ بثلاث كليات جديدة وهي كليات الهندسة، وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وشملت كليات جامعة حلوان الأهلية ٥ برامج جديدة حيث تضمنت كلية الهندسة برنامجين برنامج هندسة الأنظمة الذكية لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة المنظومات الذكية وتطبيقات الويب المرتبطة بالعديد من المجالات ، وبرنامج العمارة والتصميم البيئي لتحقيق التميز محلياً وإقليمياً وعالمياً في بناء المعرفة والبحوث في مجال علوم العمارة والعمران "علوم البيئة المبنية" والجمع بين الإبداع والابتكار وتكنولوجيا البناء، والاستدامة.

كذلك تضمنت كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجين وهما برنامج التصميم الداخلي البيئي ويتضمن مزيجًا من علوم التصميم الداخلي للفراغات المختلفة ( سكنى – تجارى –إدارى – سياحى )، و ربطها بالبيئة الطبيعية والاجتماعية، والثقافية، والمادية، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، ومن خلاله يصبح الخريج قادرا على التعبير الفنى والتقنى عن مضامين ومفاهيم فنية منبثقة من خلفية ثقافية واجتماعية والوصول لانتاج أفلام رسوم متحركة ومؤثرات بصرية ترقى للمستوى الدولى وتنافى بالانتاج العالمي من أجل رفعة اسم مصر دوليا واقليميا بالمجال ، وتشمل كلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي  لسد الفجوة في متطلبات سوق العمل في مجال معلوماتية الأعمال وإعداد جيل قادر علي تنفيذ إجراءات التحول الرقمي ورقمنة الأعمال، بالإضافة إلي منافسة الدول المتقدمة في مجال معلوماتية الأعمال).
 

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