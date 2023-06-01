زراعة عين شمس: دراسة أكثر من 300 ألف فدان في سيناء لاستصلاحها |فيديو

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس؛ إن سيناء أغلى أرض بمصر ومطمع للغزاة منذ بداية التاريخ ؛ مضيفًا أن الدولة اتجهت إلى سياسة إعادة التوطين وهذه السياسة لن نستطيع أن نطبقها على أرض الواقع إلا من خلال الزراعة وذلك ما حدث بالفعل في سيناء من خلال إنشاء أكبر محطات لتحلية المياه لكي يتم مد سيناء بالمياه الصالحة للزراعة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة مصر الأولى؛ أن الدولة تقوم بعمل دراسات جدوى في بعض المناطق بسيناء وذلك عن طريق دراسة التربة والصلاحية لمناطق معينة داخل سيناء وتم الانتهاء من دراسة دقيقة لأكثر من 300 ألف فدان حتى الآن لكي يتم التوسع في استصلاحها بصورة جيدة خلال الفترة القادمة.