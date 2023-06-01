ألعاب نارية وزينات تعم الشوارع.. أبرز الاستعدادات لحفل زفاف ولي عهد الأردن

وسط ترقب لزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، يشهد الأردن تحضيرات غير مسبوقة في شوارع العاصمة عمّان.

ورصد تقرير لقناة القاهرة الإخبارية، انشغال الأردنيين بفعاليات متنوعة، احتفالًا بزفاف ولي العهد على السعودية "رجوة آل سيف"، تضمنت تزيين الشوارع بالأعلام وبصور العروسين.

وأضاف التقرير، أن بعض أصحاب المتاجر زينوها بصور الأمير وعروسه، مع استعدادات الموكب الملكي الأحمر في شوارع عمّان لمرافقة السيارة المخصصة للزفاف.

وأشار التقرير، إلى أن المملكة استعدت لتنفيذ عروض جوية، وألعاب نارية، وحفلات غنائية مجانية، كما احتفي الأردنيون بحفل ليله حناء العروس، الذي أطلقته الملكة رانيا وشقيقتا ولي العهد.