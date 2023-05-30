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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحد أحلامي.. تامر حسني يعلق على افتتاحه لحفل زفاف الأمير الحسين

تامر حسني
تامر حسني

علق الفنان تامر حسني، علي افتتاحه حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني نجل ملك الأردن ، عبر حسابه الشخصي “تويتر".

وكتب تامر حسني: “كل الشرف ان افتتح  هذا الإحتفال الجمهوري الاسطوري مع أهل الاردن الغاليين بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد ملك الاردن و الآنسه رچوه آل سيف ، كل التمنيات القلبيه بالتوفيق و السلام و رعاية الرحمن”.

وتابع: “بالتأكيد سعيد و فخور كل الفخر ان يأتي يوم و اكون سبب و لو بسيط في وضع علم بلدي بكل حب مع علم بلد عظيم زي الاردن كرمز للمحبه بين الدولتين في مناسبه رسميه عظيمه زي دي  ، كان احد احلامي اللي حلمتها من صغري ( الحمدلله )”.

وأضاف: “و كل الشكر و التقدير لشعب الاردن العظيم لاستقبالهم و ترحيبهم  الغالي لي احبكم من كل قلبي و جايلكم تاني قريب ان شاء الله”.

وافتتح  تامر حسني حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني نجل ملك الأردن  سمو الملك عبدالله حسين في حفل جماهيري شعبي وسط أهل الأردن .

و قدمه مذيع الحفل و قال اليوم حفل اسطوري كان لازم نفتتحه بنجم أسطوري يعشقه الشعب الاردني  جاء هذا النجم معبراً عن مصر وشعب مصر في هذه المشاركة الاحتفالية الكبيرة هو نجم الجيل الفنان تامر حسني و ظهر علم الأردن بجانب علم مصر في لوحة واحدة.

ثم ظهر الشاشات الأردنية جملة ترحاب مليئة بالحب و التقدير للفنان تامرحسني (( اهلاً و سهلاً بنجم مصر الأول وأسطورة العرب تامر حسني )) و رحبت الجماهير الأردنية بحفاوة كبيرة هزت أرجاء المكان حين ظهر النجم تامر حسني  .

وأهدى حسني أغنية يا نور عيني للعروسين و طلب من الجمهور الغناء سوياً و ردد ان كلام الأغنيه يعبر عن ما بداخل لسمو الأمير وللآنسة رجوه آل سيف و انطلق حسني بالغناء و لكن الجمهور ظل يصرخ و ينادي له كي يقترب منهم و بالفعل نزل ارض الملعب وسط تصفيق و تشجيع حار من الجماهير الاردنية و ظل يغني حتى في حالة حب و عشق مع جمهوره حتى غادر المكان بتحية من القلب .

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