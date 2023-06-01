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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بينهم زوجة بايدن.. وصول قادة ومسئولين إلى عمان لحضور حفل زفاف ولي العهد

صدى البلد

وصل قادة ومسئولون من عدة دول إلى العاصمة الأردنية عمان، ليلة أمس الأربعاء، لحضور زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف.


حيث وصل الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، والسلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، و الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا، والأمير ويليام أمير ويلز.

الأردن.. منح الآنسة رجوة آل سيف لقب أميرة بحفل قران ولي العهد


كما وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، والسيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والسيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن.


ووصل مسؤولون من دولة الكويت، ومملكة البحرين، وباكستان.

 

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