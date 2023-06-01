مع تحديث iOS 16.5.. آبل تزود هواتف آيفون بـ ميزات جديدة 

أصدرت شركة آبل Apple الأمريكية، تحديث الإصدار المستقر لنظام التشغيل iOS 16.5 لعامة الناس في 18 مايو المنصرم، بعد شهرين تقريبا من إصدار عملاق التكنولوجيا إصدار iOS 16.4، ويوفر آخر تحديث لنظام iOS بعض إصلاحات الأخطاء المهمة وتصحيحات الأمان، ويقدم بعض الميزات الجديدة إلى هواتف آيفون إليك ما هي.

آبل ترد على شكاوى المستخدمين بشأن تحديث iOS 16.5

وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، ردا على شكاوي بعض مستخدمي أجهزة آيفون من أن تحديث iOS 16.5 يستنزف بطارية الجهاز بشكل أسرع من المعتاد، قالت آبل: "إن هذا ليس بالأمر غير المعتاد بعد تحديث iOS، وقد تحتاج أجهزة iPhone إلى 48 ساعة للتكيف مع الميزات الجديدة في التحديث، لذلك إذا استنفدت بطاريتك سريعا بعد هذا التحديث، فمن المفترض أن يختفي ذلك قريبا".

كيفية تنزيل تحديث iOS 16.5 الجديد من آبل

لتنزيل آخر تحديثات آيفون من آبل اذهب إلى تطبيق الإعدادات Settings على هاتفك> ثم انقر على خيار عام General> ثم تحديث البرنامج Software Update> ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

مميزات تحديث iOS 16.5 من آبل

- تحديث تطبيق Apple News : أضافت شركة آبل تحسينات جديدة على تطبيق Apple News الذي تم إطلاقه في عام 2015، ومع تحديث iOS 16.5 أصبح التطبيق يضم علامة تبويب رياضية لأول مرة، ويمكن العثور على علامة التبويب في شريط الأدوات أسفل الشاشة عند فتح التطبيق.

-. يتضمن هذا التحديث التحسينات التالية وإصلاحات بعض الأخطاء من بينها:

- إصلاح مشكلة عدم استجابة الكشاف Spotlight.

- إصلاحا لمشكلة "قد لا يتم تحميل المحتوى في ملفات البودكاست" في تطبيق CarPlay.

- يصلح مشكلة قد تؤدي إلى إعادة تعيين إعدادات Screen Time أو عدم مزامنتها عبر جميع الأجهزة.

- توفر علامة التبويب الرياضة في تطبيق Apple News وصولا إلى القصص والنتائج والترتيب والمزيد للفرق والدوريات التي تتابعها، تنقلك بطاقات نقاطي وجدولتي الرياضية في أخبار آبل مباشرة إلى صفحات الألعاب حيث يمكنك العثور على تفاصيل إضافية حول ألعاب معينة.