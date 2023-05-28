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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مبيغرقش.. مصير صادم لـ هاتف آيفون بعد 12 شهرا بالماء

آيفون معجزة يعمل
آيفون معجزة يعمل بعد بقائه عام تحت الماء

في تحول مذهل للأحداث، استعاد نادي الغوص في مدينة ماديسون بـ ولاية ويسكونسن الأمريكية، هاتف آيفون iPhone قضى ما يقرب من عام مغمورا تحت الماء، فقط ليكتشفوا أنه لم يصاب بأي ضرر طوال هذه الفترة ولا يزال من الممكن تشغيله واستخدامه دون أي مشاكل ملحوظة.

آيفون معجزة يعمل بعد بقائه عام تحت الماء

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يعثر فريق نادي Four Lakes Scuba Club المشهور بعمليات تنظيف البيئة في بحيرة بحيرة "ميندوتا"، بانتظام على مجموعة متنوعة من الهواتف المحمولة أثناء مساعيهم إلى تنظيف مياه البحيرة، وعادة ما تفشل هذه الأجهزة في العمل بمجرد إحضارها إلى الشاطئ ويتم إجراء محاولات لشحنها ولكن بلا فائدة.

 

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ومع ذلك، أثبت جهاز آيفون الذي تم اكتشافه مؤخرا أنه هاتف معجزة يعمل بعد بقائه عام تحت الماء، أوضحت إيلين إيفانز، رئيسة النادي أنه أثناء محاولتهم شحن جهاز آيفون الذي تم العثور عليه في مياه البحيرة، فوجئوا بسرور لرؤية شاشته تضيء عند توصيله بالشاحن، مما يشير إلى أنه ما زال يعمل ولم تتضرر مكوناته الداخلية جراء بقائه في المياه طوال هذه الفترة.

وبمجرد شحنه، أخذت السلطات المحلية على عاتقها تتبع المالك الشرعي لجهاز آيفون الغارق، وبفضل البيانات الداخلية المخزنة على الجهاز، نجحوا في التعرف على صاحب الهاتف الأصلي.

آيفون معجزة يعمل بعد بقائه عام تحت الماء

وعلى الفور، تواصلوا مع ايلي ايزنبرج، خريجة جامعة ويسكونسن ماديسون، والتي تذكرت على أنها أسقطت هاتف آيفون الخاص بها في البحيرة عن طريق الخطأ أثناء ركوب القوارب مع الأصدقاء خلال صيف عام 2022، وأكدت للفريق أن هذه الحادثة مر عليها أكثر من 12 شهرا.

ويعتبر هذا الحدث الاستثنائي بمثابة شهادة على متانة ومرونة تقنية الهاتف المحمول الحديثة، حيث تمكن آيفون من تحمل فترة طويلة تحت الماء ولا يزال يعمل بشكل صحيح، وبالنظر إلى اللمسة النهائية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، يبدو أن الجهاز هو أحد طرازات iPhone 12 Pro أو iPhone 13 Pro، حيث أن قدرتها على الصمود كل هذا الوقت مغمورة في الماء تُظهر بلا شك قوة هندسة الهواتف الذكية المعاصرة.

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