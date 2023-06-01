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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تصريح أثار غضب الزملكاوية| ما السبب الحقيقي لرفض موسيماني تدريب الأبيض ؟

مرتضى منصور وموسيماني
مرتضى منصور وموسيماني

بيتسو موسيماني.. المدرب صاحب المسيرة الخالدة في النادي الأهلي، وصاحب الإنجاز التاريخي بالحصول على لقبين دوري أبطال إفريقيا وبرونزيتين مونديال الأندية متتاليتين، لكنه يظل المدير الفني الأكثر جدلًا في مصر.

استطاع موسيماني أن يقسم جمهور وخبراء الكرة في مصر إلى فريقين، ما بين مؤيد لطريقة لعبه التي تفتقد إلى الجمال وتتميز بتحقيق النجاح من حيث النتيجة، ورافض لتلك الطريقة التي لم يجد معها الجمهور متعة في الفُرجة والمشاهدة.

موسيماني والزمالك

يعتبر موسيماني من أحد المدربين الذين لا يحب أن يتذكرهم فريق الزمالك، فهو من سلب من الزمالك تاريخين مهمين للتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع ناديين مختلفين.

تمكن موسيماني من الفوز على الزمالك في النهائي عام 2016 عندما كان مدربًا لفريق صانداونز الجنوب إفريقي، حاصدًا بذلك البطولة على حساب الأبيض.

وفي مباراة القرن قاد موسيماني النادي الأهلي لتحقيق الفوز على الزمالك في ستاد القاهرة بـ قاضية أفشة التي منحت الأهلي أغلى لقب في تاريخه.

ولكن على الرغم من ذلك اعترف موسيماني أن علاقات طيبة تجمعه ببعض نجوم الزمالك وعلى رأسهم قائد الفريق سيكابالا.

موسيماني: يمكن تدريب الزمالك في المستقبل  

في تصريحات عبر بي إن سبورتس، قال موسيماني بعد حسمه دوري يلو السعودي مع أهلي جدة، إنه سعيد جدا باهتمام الزمالك به، لكن وكيل أعماله هو من يتولى المفاوضات.

وقال موسيماني إن الزمالك فريق كبير، ولعبت أمامه نهائي أفريقيا من قبل، ولدي علاقة جيدة مع لاعبي الزمالك مثل شيكابالا، وهذا ليس الوقت المناسب لتولي الزمالك، ولكن في الوقت المناسب، يمكن التفكير في ذلك في المستقبل".

تصريحات أغضبت الزملكاوية

وأطلق موسيماني بعض الكلمات التي استقبلها جمهور نادي الزمالك بالسخط، واعتبرها تقليل من نادي الزمالك العظيم.

موسيماني قال في معرض تصريحاته، إن الزمالك الآن أقل جودة من الفريق الذي شاركت أمامه، وهذا واضح للجميع، كان الزمالك أفضل من الآن بكثير، ويمتلك العديد من اللاعبين، مثل طارق حامد وزيزو وأوباما.

وأردف موسيماني بعبارة رفضها جمهور الزمالك، وابدى تحفظًا عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أردف موسيماني: "الأهلي يمكنه الفوز على الزمالك الآن وهو مغمض عينيه"

مرتضى منصور يرد على موسيماني

من جانبه نفى المستشار مرتضى منصور جملة وتفصيلًا أي عروض تقدم بها الزمالك للمدير الفني الجنوب إفريقي، قائلًا: "أتحدى أن يخرج موسيمانى باسم مسئول واحد تحدث معه وتفاوض معه من أجل تدريب فريق الزمالك".

وقال متضى منصور إنه  لا يوجد أحد من داخل الزمالك عرض على موسيمانى تدريب الفريق، ولو كان حدث ذلك، يخرج المدرب ويتحدث بـ اسم من تفاوض معه.

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