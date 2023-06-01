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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم وغدا

صدى البلد

أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فإنه متوقع خلال يومي الخميس و الجمعة الموافقين ١-٢ يونيو وجود نشاط رياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ، ومتوقع نشاط رياح جنوبية غربية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية. وتهيب بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وتؤكد الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.

البيئة الإنذار المبكر وزيرة البيئة رياح غرفة العمليات

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