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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راتب يبدء من 2700 جنيه.. فرص عمل ذهبية للشباب | الحق قدم

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة تضمن لهم الحصول علي راتب مادي جيدة يعينهم علي الحياة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

فرص عمل للشباب فى 49 شركة 


وتوفر وزارة القوي العاملة بشكل مستمر فرص عمل تناسب مع كافة التخصصات حيث أعلنت 49 شركة قطاع خاص بـ 12 محافظة مختلفة في مصر عم حاجتها لبعض الوظائف.

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وتوفر وزارة القوي العاملة عبر الشركات الخاصة 3.687 فرصة عمل للشباب في عدد كبير من التخصصات، بمرتبات مجزية، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي لكافة الموظفين.

تخصصات فرص عمل وزارة القوى العاملة


وهناك مجموعة من التخصصات المتوفرة فى 49 شركة قطاع خاص بـ 12 محافظة مختلفة والتي تشمل مايلي :-

- تشمل فرص عمل وزارة القوي العاملة الحاجة إلي فنيين.

-كما تتضمن التخصصات المطلوبة سائقين.

- وتشمل التخصصات أيضا الحاجة إلي سكرتارية.

- كما تتوافر فرص عمل  عمال إنتاج.

- الحاجة إلي عضو فريق وعمال نظافة.

- مما تشمل الحاجة إللي مندوبين توصيل.

- الحاجة إلي مندوبين مبيعات و أخصائيين إجتماعيين.

- الحاجة إلي اخصائيين تسويق وتمويل.

- الحاجة إلي مياكترونيكس، ومحاسبين.

- كما تتضمن الحاجة إلي مدرسين جميع التخصصات.

- وتتضمن فرص العمل الحاجة إلى أفراد أمن بمواقع مميزة.

- الحاجة إلي  مشرفين رياض أطفال وأبضا كافة التخصصات الفندقية.

- مهن التفصيل والخياطة وأيضا عمال زراعيين وتخصصات أخرى.

- الحاجة إلي مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء وإتصالات.

مميزات فرص عمل وزارة القوى العاملة

ويحصل الملتحق بالوظائف المعلنة علي مجموعة من المميزات والتي تتضمن مايلي :-

- الحصول علي راتب شهري قدره 2700 جنيهاً.

-كما يمكن للملتحق بالظيفة  الحصول علي تأمين صحي واجتماعي.

- الوظائف الخالية بوزارة القوى العاملة متاحة لذوى القدرات الخاصة.

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موعد التقديم علي فرص عمل وزارة القوى العاملة

يمكن للراغبين فى الحصول علي فرص عمل  التقديم في الوظائف الخالية بوزارة القوى العاملة، في 3.687 وظيفة بـ 49 شركة قطاع خاص اعتباراً من يونيو الحالي .

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