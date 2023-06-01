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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير لمركز النسور لذوى الهمم وتوقع بروتوكول مع التضامن

القوات الجوية تفتتح
القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمركز النسور

إفتتح الفريق محمود عبد الجواد قائد القوات الجوية مركز النسور لذوى الهمم "زايد الطبي" بعد إنتهاء أعمال تطويرة ورفع كفاءته لتقديم خدمة طبية متميزة لهم ، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة التضامن الإجتماعى .

وتضمنت أعمال التطوير عدد من الأقسام الطبية والعلاجية التى تعمل على تنمية ورعاية ذوى الهمم بالنظم الطبية والسلوكية الحديثة والتى يأتى على رأسها عيادات الأطفال والأسنان وعلاج السمنة والعلاج الطبيعى بالكهرباء والعيادة النفسية وقسم العلاج المائى المتطور.

كما تم إفتتاح قسم التحفيز الحسى الحركى بهدف مساعدة الأطفال لتخطى الإضطرابات الحسية والذى روعى أن يكون تجهيزهم وفقاً لأفضل النظم الطبية العالمية المتخصصة فى ذلك المجال.

القوات الجوية

وفى سياق متصل وقعت القوات الجوية بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى بهدف تعظيم أوجه التعاون والإستفادة من الإمكانيات الفنية والعلمية فى مجال تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة من خلال تنفيذ أحدث البرامج العلاجية، بالإضافة إلى تنفيذ الدورات المهنية وورش العمل والمؤتمرات التى تحقق الإرتقاء بالمستوى العلمى للكوادر العاملة فى هذا المجال.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التواصل المجتمعى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لأبناء الوطن من ذوى الهمم "قادرون بإختلاف".

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القوات الجوية مركز النسور ذوى الهمم وزارة التضامن قائد القوات الجوية الفريق محمود عبد الجواد

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