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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خيبة أمل .. زيلينسكي يكشف عن مصير أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن آمال أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” أصبحت بعيدة أكثر فأكثر.

وقال زيلينسكي، في قمة المجتمع السياسي الأوروبي في مولدوفا: "آمالنا أصبحت بعيدة أكثر فأكثر، وأنا آسف لأنني يجب أن أعبر عن خيبة الأمل هذه هنا سواء نيابة عن الجنود، أو بالنيابة عن شعبنا”.

وأضاف أن “أوكرانيا تأمل في تلقي دعوة واضحة لحلف شمال الأطلسي في قمة يوليو في فيلنيوس”.

وصول زيلينسكي لحضور القمة الأوروبية في مولدوفا

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وقال زيلينسكي: "هذا العام لاتخاذ القرارات… أريد أن أؤكد أنه في الصيف في فيلنيوس، هناك حاجة إلى دعوة واضحة لأوكرانيا للانضمام إلى التحالف، وكذلك ضمانات أمنية في طريق العضوية".

في أوائل مايو، حث زيلينسكي حلف شمال الأطلسي “الناتو”، على إرسال رسالة واضحة حول انضمام بلاده إلى الكتلة العسكرية بعد انتهاء الصراع.

حلف شمال الأطلسي أوكرانيا الناتو زيلينسكي

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