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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة أسيوط الأهلية : مد فترة قبول الطلاب المحولين من مناطق الصراعات

الجامعات الاهلية
الجامعات الاهلية

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية عن مد فترة استقبال أوراق الطلاب المحولين العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان  للعام الدراسي 2023.

وكشفت إدارة جامعة أسيوط الأهلية أنه تم مد استقبال أوراق الطلاب العائدين حتى يوم الثلاثاء الموافق ٦ يونيو 2023.

 أعلنت الجامعة عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الدارسين المحولين من السودان وروسيا واوكرانيا تحت رعاية  الدكتور  أحمد المنشاوي رئيس الجامعة  و الدكتور / نوبي محمد حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية عن طريق التقدم الالكتروني لجامعة أسيوط الاهلية.

و يقوم المتقدم بالاستعلام عن القبول من خلال الرابط التالي :
http://asnu.edu.eg/home/ar/tansik2    

و تشمل مستندات التقدم  اصول الاوراق الاتية  :-
1- شهادة الثانوية العامة
2-شهادة قيد من الجامعة المحول منها حتى 2023
3- شهادة بالمقررات التى درسها الطالب والدرجات الحاصل عليها معتمدة
4-المحتوى العلمى (ان وجد)
5- شهادة الاقامة الفعلية للطالب او شهادة تحركات توضح اقامة الطالب بالدولة
* يجب دفع 50% من قيمة المصروفات الدراسية + 1800 قيمة المصروفات الادارية
كلية الطب 120000
كلية طب الاسنان 100000
كلية الصيدلية والبحوث الدوائية 70000
كلية الحاسبات 40000
كلية الهندسة والعلوم التطبيقية45000
كلية العلوم المالية والادارية 35000
كلية الالسن واللغات 30000

استقبال أوراق الطلاب أسيوط الأهلية أحمد المنشاوي الدكتور احمد المنشاوى Jobs Education

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