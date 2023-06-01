تعرف على منظومة العمل بمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اجتماعًا جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والمستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة وممثل الشركة المشغلة لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور " ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور وكذلك مديرى عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

حيث تابعت " المحافظ " خلال الاجتماع منظومة العمل داخل مصنع أبو جريدة، وانتظام عملية توريد القمامة من المراكز والمدن الى المصنع لتنفيذ عملية التدوير، كما بحثت آلية تخطى كافة المعوقات التى تواجه تلك المنظومة وكذلك الموقف الخاص بمنظومة الحماية المدنية و صيانة المعدات من قبل الشركة المشغلة طبقًا لجدول زمني محدد.

وفى سياق متصل،، ناقشت المحافظ عددا من المقترحات المطروحة فى إطار الملامح المستقبلية للوصول إلى أفضل الأساليب والدراسات لرفع كفاءة منظومة العمل داخل المصنع بما يتفق مع الجوانب البيئية والاقتصادية والمعايير الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، مؤكدة أهمية الإشراف المستمر على المنظومة بالكامل.