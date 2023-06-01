عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على منظومة العمل بمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اجتماعًا جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والمستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة وممثل الشركة المشغلة لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور " ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور وكذلك مديرى عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

 

حيث تابعت " المحافظ " خلال الاجتماع منظومة العمل داخل مصنع أبو جريدة، وانتظام عملية توريد القمامة من المراكز والمدن الى المصنع لتنفيذ عملية التدوير، كما بحثت آلية تخطى كافة المعوقات التى تواجه تلك المنظومة وكذلك الموقف الخاص بمنظومة الحماية المدنية و صيانة المعدات من قبل الشركة المشغلة طبقًا لجدول زمني محدد.

 

وفى سياق متصل،، ناقشت المحافظ عددا من المقترحات المطروحة فى إطار الملامح المستقبلية للوصول إلى أفضل الأساليب والدراسات لرفع كفاءة منظومة العمل داخل المصنع بما يتفق مع الجوانب البيئية والاقتصادية والمعايير الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، مؤكدة أهمية الإشراف المستمر على المنظومة بالكامل.

آخر تطورات مشروع إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط وتطوير كورنيش النيل

دمياط الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط السكرتير العام المساعد المستشار القانوني المنظومة بالكامل الوحده المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

سقوط لوحة إعلانات.. توقف حركة المرور على كوبري 6 أكتوبر في القاهرة

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

ترشيحاتنا

لأعضاء النقابة وأسرهم | إعلان مهم من الصحفيين بشأن مشروع العلاج

لحظة وصول عروس ولي عهد الأردن إلى قصر زهران لإتمام الزفاف

محمد عثمان مستشارًا قانونيًا لنقابة الصحفيين

نقاط ضعف خطيرة.. ذعر في أمريكا بسبب تهديد البحرية الروسية

بعد سقوطها المروّع | لحظة تقطيع اللوحة الإعلانية أعلى كوبري أكتوبر ..صور

200 ألف جنيه.. الإمام الأكبر يضاعف جائزة الأوائل في مسابقة حفظ القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير لمركز النسور لذوى الهمم وتوقع بروتوكول مع التضامن

تلميذ يعتدي بوحشية على مدرس ستيني بإسكتلندا

مايخرجوش .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأضرار العاصفة الترابية

فيديو

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ