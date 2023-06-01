محافظ بني سويف يتابع توصيل المرافق لمعهد الجمهود الديني

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ، لمعاينة المعهد الديني بقرية الجمهود "ابتدائي/ إعدادي" فنياً، والذي أوشك الانتهاء منه ، وذلك للوصول إلى الحلول المتاحة أو الممكنة لتوصيل المرافق ، وخاصة وصلة مياه الشرب

وحدد المحافظ مهام اللجنة التي ستقوم بمعاينة المعهد، والتي تتمثل في تحديد احتياجات المعهد الفعلية من المياه والحلول المتاحة للصرف الصحي وباقى المرافق،لدراسة تذليل المعوقات مع شركة المياه،بوضع البدائل والحلول لتوصيل المرافق،خاصة وأن الشركة قد أفادت بوجود معوقات ، وأن المحطة القريبة لا تفى بالاحتياجات الزائدة

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين ، الذي يعقده المحافظ ، في حضور وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين ، لمناقشة الحلول والاتفاق على خطوات تنفيذها في أسرع وقت ممكن

وكان من ضمن المشكلات التي تناولها اللقاء ،مشكلة توصيل المرافق للمعهد الديني بقرية الجمهود ، والذي أوشك على الانتهاء ، وسيتم تسليمه للأزهر خلال الشهر المقبل"بحسب ما ورد في الطلب والشكوى"، والتي أوضحت أيضاً أن هناك معوقات في توصيل باقى المرافق للمعهد الديني الأزهري

حضر اللقاء: محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن،المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببن سويف ، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، محمد عبد السلام مسؤول ملف خدمة المواطنين بمكتب السيد المحافظ