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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة وتغريمه تصف مليون جنيه

صدى البلد

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة "م . ح " بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم بحيازتة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واوضحت شهادة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس أنه تلقي معلومة اكدتها تحرياته باتجار المتهم في المواد النخدرة فانتقل حيث ايقن تواجده وأبصره بالطريق العام محرزا " كتر" وبتفتيشه عثر بحوزته علي ست قطع لجوهر الحشيش وقد أقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للتجزئه

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