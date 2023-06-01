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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب صحافة حلوان يصممون مجلة تربوية للآباء والأبناء

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قام فريق من طلاب شعبة الصحافة بكلية الآداب جامعة حلوان قسم الإعلام، بإصدار مجلة لمشروع التخرج للعام الجامعي 2023 / 2022، بعنوان "ميكانو" تحت شعار "ابني ابنك" . 

وكشف الطلاب القائمون على المشروع انه تعتبر المجلة  أول مجلة تربوية موجهة للآباء والأمهات في مصر، وتقوم بتوضيح مفاهيم التربوية بشكل سهل وبسيط، ويتبنون أساليب التربية الحديثة المتوافقة مع العصر الحديث.

وتابع الطلاب لـ صدى البلد ان المجلة تهتم بكل ما يتعلق ببناء الطفل، بما في ذلك الصحة الجسدية والعقلية، وتنمية مهاراتهم وهواياتهم، وتعليمهم، وحريصين على أن شخصية الطفل تكتمل بالبناء الصحيح، الذي تقوم على المبادئ والأخلاق الحميدة.

وأوضح الطلاب أن أهداف المجلة تأتي في المقام الأول مساعدة المجتمع على التثقيف، تكوين المجتمع فكريًا ونفسيًا، تحسين الصورة النفسية والأخلاق للمجتمع المصري، تقوية العلاقة بين أفراد الأسرة، والحد من ظاهرة الطلاق وتفكك المجتمع المصري، تحسين الصحة النفسية للآباء والأمهات.

وتم إطلاق المجلة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتواصل مع الآباء والأمهات ومناقشة القضايا التي يواجهونها مع أطفالهم.

وتم اعداد المجلة تحت رعاية عميدة الكلية  الدكتور مها حسني، وبأيدى الطلاب اسراء عادل، آلاء طنطاوي، انچى مدحت، آية محمد، ايرين جميل، حسن محمد، حمدى عبدربه، دنيا هشام، دينا اشرف، زمزم منتصر، زياد هانى، شمس علاء الدين شيماء رضا، عمر خالد، عمر هشام، محمد كمال، منة الله ثابت، نور عادل، هادى حسين، يوسف مصطفى" تحت إشراف الدكتور  سالي سعيد.

 

آداب جامعة حلوان الآداب جامعة حلوان الصحة النفسية Jobs Education

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