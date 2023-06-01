سيارات مهشمة.. سقوط اشجار ضخمة في الدقي بسبب العاصفة الترابية.. صور

تسببت العاصفة الترابية التي تعرضت لها البلاد اليوم في سقوط عدد من الاشجار الضخمة بمنطقة الدقي ما ادى لتهشم بعض السيارات.

وتتخذ مباحث الجيزة الان بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية لمحافظة الجيزة وادارة المرور الاجراءات اللازمة لرفع الاشجار وحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بعدد من السيارات.

سقطت، مساء اليوم، بعض اللوحات الإعلانية على محور 26 يوليو في منطقة أكتوبر؛ جراء العاصفة الترابية التي تشهدها القاهرة والجيزة والعديد من محافظات الجمهورية.

وعلى الفور، انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة المرور أمام السيارات، والعمل على رفع حطام اللوحة الإعلانية من الطريق بمساعدة عمال المحافظة وأوناش المرور

وتسبب سقوط لوحة إعلانات ضخمة أعلى كوبري 6 أكتوبر في إصابة 3 أشخاص، وتحطم سيارتين ودراجة نارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وشهد كوبري 6 أكتوبر واقعة مؤسفة بعد أن سقطت لافتة إعلانية ضخمة لتحطم 3 سيارات ملاكي ودراجة بخارية، وتوقف حركة المرور أعلى الكوبري في الاتجاهين.

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