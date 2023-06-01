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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السبت.. "اتحاد أمل صيادلة مصر" يناقش إجراءات رفع الحراسة والانتخابات

اتحاد أمل صيادلة
اتحاد أمل صيادلة مصر

يعقد اتحاد أمل صيادلة مصر، مؤتمرًا صحفيًا، يوم السبت المقبل، لمناقشة إجراءات إنها الحراسة القضائية من النقابة العامة لصيادلة مصر، وإجراء انتخابات نقابية على كافة المقاعد والمستويات، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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كمان يناقش الاتحاد أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة والتسعيرتين، وأزمة تكليف الصيادلة دفعة ٢٠٢١، ووضع الصيدليات في منظومة التأمين الصحي الشامل، ولم الشمل ونبذ أي خلافات، وفتح باب الانضمام للاتحاد، وخطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

اتحاد أمل صيادلة مصر


ويسعى الاتحاد الى التغيير الاستراتيجي في أليات التواصل ولغة الحوار ومسارات العمل من أجل تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالواقع الماضي من أجل تحقيق الهدف المحدد، وتمهيد أرض الشارع الصيدلي ببث روح الأمل من جديد في الشارع الصيدلي ورفع مستوي الوعي النقابي لدي شباب الصيادلة واستدعاء الحماس في المخلصين لوطنهم ومهنتهم وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي والالتفاف حول الهدف المحدد مرة أخري.

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