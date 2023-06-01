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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد..أمن قنا ينتشل جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل

جثة نيل نجع حمادى
جثة نيل نجع حمادى

عثرت أجهزة الأمن بنجع حمادى، شمال قنا ، اليوم الخميس، على جثة مجهولة الهوية لرجل فى العقد الثالث من العمر طافية فى مياه نهر النيل.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية لـ رجل فى العقد الثالث من العمر طافية فى مياه نهر النيل بنجع حمادى.

 

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انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس مباحث نجع حمادي، إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

انتشال جثة بنجع حمادى

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