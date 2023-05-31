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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 15 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقنا

إزالة تعديات بقنا
إزالة تعديات بقنا

 

تمكنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة قنا ، من إزالة 15 حالة تعديات بالمباني علي الأراضي الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 والتي تهدف إلى استرداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

 

و قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الثانية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها من قِبل المواطنين.

 

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و أشار الداودى، إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 29 حالة، منها 27 حالة تعدي بالمباني على مساحة 6 ألف و 327 مترا، و 2 حالة تعدي بالزراعة، على مساحة 2 فدان و 17 قيراط، بالإضافة إلى إزالة 30 حالة تعدي بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 2 فدان و 9 قيراط.

 

و أوضح محافظ قنا ، بأن الموجة 21 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يجري تنفيذها على ثلاثة مراحل متتالية، بدأت المرحلة الأولى يوم 29 أبريل الماضي واستمرت حتى 19 مايو الماضي وتستهدف حالات التعدى البسيطة، وحالات التعدى في المهد، بينما بدأت المرحلة الثانية يوم 27 مايو الماضي وتستمر حتى 16 يونيو المقبل، وتستهدف الحالات المتوسطة.

 

و أضاف محافظ قنا، يليها بعد ذلك المرحلة الثالثة والتى سوف تبدأ يوم 24 يونيو المقبل وتنتهى يوم 14 يوليو المقبل، وتستهدف الحالات المتوسطة وبعض الحالات التى تحتاج إلى دراسة أمنية، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التى تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.

 

 

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