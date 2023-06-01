بكوب دقيق ومعلقة خميرة .. طريقة عمل ميني بيتزا

اذا كنتي تحاولين تقديم معجنات غير مكلفة وبسيطة نقدم لكي اليوم طريقة عمل ميني بيتزا



المقادير

3 كوب دقيق

كيس خميرة فوريه

1 ملعقة كبيرة سكر

1معلقة صغيره بيكنج بودر

معلقه لبن نيدو دي بتخلي العجينه طريه

ماء دافئ للعجن حسب الطلب

ربع كوب زيت ذرة

ملح

الحشوة ( حسب الرغبه )

صوص بيتزا أو كاتشب حسب الرغبة

مكعبات فلفل اخضر

ميكس جبن

زيتون اسود

زيتون اخضر

مكعبات طماطم صغيره

الطريقة

نخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ و أضيف الملح والزيت

تعجن بالدقيق معه البكينج بودر حتي تصبح العجينة لينة و ناعمة وتغطي وتترك تخمر لمدة ساعة

افرد العجينة واقطعها بالقطاعه او كبايه كبيره الى دوائر، ضع صلصة الطماطم او الكاتشب ثم الجبن والفلفل الأخضر، والزيتون

الحشو حسب الرغبه واخبز البيتزا على حرارة 180 لمدة عشر دقائق وتذوب الجبنة وتقدم وبألف هنا

