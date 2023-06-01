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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكوب دقيق ومعلقة خميرة .. طريقة عمل ميني بيتزا

صدى البلد

اذا كنتي تحاولين تقديم معجنات غير مكلفة وبسيطة نقدم لكي اليوم طريقة عمل ميني بيتزا   


المقادير 
3 كوب دقيق
كيس خميرة فوريه 
1 ملعقة كبيرة سكر
1معلقة صغيره بيكنج بودر 
معلقه لبن نيدو دي بتخلي العجينه طريه
ماء دافئ للعجن حسب الطلب
ربع  كوب زيت ذرة 

ملح

الحشوة  ( حسب الرغبه )
صوص بيتزا أو كاتشب حسب الرغبة
مكعبات فلفل اخضر
ميكس جبن 
زيتون اسود
زيتون اخضر
مكعبات طماطم صغيره

الطريقة

نخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ و أضيف الملح والزيت

تعجن بالدقيق معه البكينج بودر  حتي تصبح العجينة لينة و ناعمة وتغطي  وتترك تخمر لمدة ساعة

افرد العجينة واقطعها بالقطاعه او كبايه كبيره  الى دوائر، ضع صلصة الطماطم او الكاتشب ثم الجبن  والفلفل الأخضر، والزيتون

 الحشو حسب الرغبه واخبز البيتزا على حرارة 180 لمدة عشر دقائق وتذوب الجبنة وتقدم وبألف هنا 
 

البكينج بودر العجينة الكاتشب صلصة الطماطم طريقة عمل ميني بيتزا

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