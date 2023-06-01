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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ختام اليوم الأول.. بريكس تستعرض قوتها ضد الغرب.. وروسيا تتحدى الجنائية الدولية

وزراء خارجية مجموعر
وزراء خارجية مجموعر بريكس في قمة جنوب أفريقيا

أكد وزراء خارجية دول مجموعة الـ بريكس اليوم الخميس، طموح كتلتهم في التنافس مع القوى الغربية، لكن محادثاتهم في جنوب إفريقيا طغت عليها تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتم اعتقاله إذا حضر القمة في أغسطس أم لا.

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إن بلادها تدرس الخيارات إذا حضر بوتين، الذي صدرت ضده مذكرة توقيف من جانب المحكمة الجنائية الدولية، إلى قمة بريكس المزمع عقدها في جوهانسبرج، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء في ختام اليوم الأول للاجتماعات والتي تستمر حتى غد الجمعة.

بصفتها عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ستكون جنوب إفريقيا مطالبة نظريًا بالقبض على بوتين، وتعرضت باندور إلى أسئلة حول ذلك عندما وصلت إلى الجولة الأولى من المحادثات مع ممثلين من البرازيل وروسيا والهند والصين.

وقالت للصحفيين "حكومتنا تدرس حاليا ما هي الخيارات القانونية فيما يتعلق بهذا الأمر."

وقال باندور "الجواب هو أن الرئيس (سيريل رامافوزا) سيشير إلى الموقف النهائي لجنوب إفريقيا. مع استمرار الأمور، تم توجيه دعوة إلى جميع رؤساء دول (بريكس)".

من جانبه، لم يؤكد بوتين حضوره شخصيًا إلي جنوب أفريقيا، واكتفى الكرملين بالقول إن روسيا ستشارك على "المستوى المناسب".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتهمت بوتين في مارس الماضي بارتكاب جريمة حرب بترحيل الأطفال قسراً من أوكرانيا. وتنفي موسكو هذه المزاعم. وكانت جنوب إفريقيا دعت بوتين في يناير الماضي لزيارتها.

بريكس جنوب افريقيا بوتين أوكرانيا الكرملين

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