متحدث التنمية المحلية يكشف تفاصيل وفاة مواطن بسبب سقوط لوحة إعلانية

‏قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة للتنسيق المستمر على مدار الساعة مع غرف العمليات والأزمات في المحافظات المصرية للتدخل السريع لمواجهة الطوارئ التي حدثت بسبب العاصفة الترابية.

‏وتابع خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الرياح المحملة بالأتربة أدت الى سقوط لوحة إعلانية على كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة بالقرب من منطقة حدائق القبة وعلى الفور انتقلت القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة برئاسة نائب محافظ المنطقة الشمالية وتبين أن الحادث تسببت في تحطم ثلاثة سيارات و دراجة بخارية وتوقف حركة المرور على كوبري أكتوبر.

وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين

وأضاف أنه تم الدفع بسيارات إسعاف حيث تبين وفاة أحد المواطنين وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم الى المستشفى وأيضا كان هناك سقوط لبعض الأشجار وأعمدة الإنارة في عدد من أحياء محافظة القاهرة.