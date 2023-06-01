5 مشاهد صادمة بالقاهرة| هذا ما فعلته العاصفة اليوم.. وهل تستمر للغد ؟

رياح شديدة وأتربة وضباب وأمطار.. كوكتيل من ظواهر جوية متباينة رسمت أحداث اليوم في القاهرة، التي ضربتها موجة طقس سيء أثرت على حركة المارة والسيارات.

واتسمت شوارع وأحياء القاهرة اليوم بارتباك في حركة المرور وسط رؤية ضبابية ولون ترابي أصفر غطى سماء المدينة طوال اليوم.

وصاحبَ هذا الطقس وقوع أكثر من حادثة في قلب المدينة، ما أدى إلى توقف وشلّ الحركة في بعض المناطق.

سقوط لافتة إعلانية ضخمة على كوبري أكتوبر

تسببت العاصفة الترابية في سقوط لافتة إعلانية ضخمة على كوبري أكتوبر، الشريان المروري الأهم في وسط العاصمة.

وقطعت اللافتة منافذ الكوبري من الاتجاهين حيث توقفت حركة المرور كليًا، وسط تجمع العديد من المواطنين، قبل وصول قوات الأمن في الحال.

وأظهرت الفيديوهات المنتشرة لسقوط اللافتة على كوبري أكتوبر، إصابات طفيفة بين المواطنين الذين تصادف مرورهم، حيث تجمع حولهم متطوعون قدموا لهم إسعافات أولية.

كما أظهرت الفيديوهات التدخل الفورى من جانب قوات الحماية المدنية التي بدأت في إخراج العالقين، وبدأت في عملها من أجل إجلاء تلك اللافتة الإعلانية.

وفاة وإصابتين

ونتيجة لسقوط اللافتة الإعلانية على السيارات المارة، لقي مواطن مصرعه متأثرًا بإصابته، بينما خلّف الحادث إصابتين.

الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية أشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى سقوط لوحة إعلانية على كوبرى أكتوبر بالقرب من منطقة حدائق القبة، موضحا أن الحادث تسبب في تحطم 3 سيارات ملاكى ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور أعلى الكوبرى في الاتجاهين وتم الدفع بسيارات الإسعاف حيث تبين وفاة أحد المواطنين وإصابة 2 أخرين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سقوط لوحات إعلانية بطريق بنها الحر

نفس المشهد تكرر في طريق بنها الحر، حيث شهد الطريق سقوط لوحات إعلانية على جانبيه بالقرب من أحد منافذ تحصيل الرسوم.

ولم يؤثر سقوط هذه اللوحات على حركة المرور بالطريق حيث سقطت على جانبي الطريق، بينما سارت الحركة بشكل طيعي في الاتجاهين.

سماء القاهرة صفراء نهارًا ؟

وكانت الظاهرة الأكثر عجبًا اليوم، هو لون السماء الذي اصطبغ باللون الأصفر منذ بداية اليوم، مع غياب الشمس في أوقات كثيرة عن النهار.

السماء الصفراء فسرتها الأرصاد بتغطية العاصفة الترابية معظم أنحاء العاصمة والمحافظات، لكن السماء وفي ظاهرة غريبة أيضًا تحولت إلى اللون الأحمر مع غروب الشمس في مشهد عجيب.

أمطار في يونيو

وشهدت مناطق بمحافظة القاهرة ومعظم محافظات وجه بحري اليوم سقوط أمطار خلال النهار وقرب غروب الشمس.

ولم تستمر الأمطار طويلًا لكنها باتت ظاهرة غريبة، أن تمطر السماء في هذا التوقيت الصيفي من العام.

هل تستمر العاصفة ؟

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التهاون فى اتخاذ الخطوات الاحترازية خلال الساعات المقبلة حيث أن العاصفة الترابية مستمر حتى اخر ساعات الغد الجمعة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وقدمت الأرصاد بعض النصائح التى يفضل إتباعها اليوم وغدا مثل:

١- عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس وخاصة فى ساعات الذروة من الساعة ١٢ ظهرا إلى الساعة ٤ عصرا.

٢-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

٣-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

٤-على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.