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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

“ رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية”.. ورشة عمل بـ طفولة مبكرة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت  اللجنة العلمية والتكنولوجية بكلية التربية للطفولة المبكرة  جامعة القاهرة عن إقامة ورشة عمل بعنوان “ رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية”، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٦/١٤ في تمام الساعة ١٠ صباحا بمدرج ٢ ويحاضر بها محمد سعيد مستشار دولي معتمد في التدريب والتنمية البشرية من أكاديمية جون هيفر _ بريطانيا و مدرب دولي محترف من المركز العالمي الكندي .

 

كما أعلنت  اللجنة العلمية والتكنولوجية بكلية التربية للطفولة المبكرة  أن الورشة مجانية ولمن يرغب في الحضور الرجاء التسجيل على الرابط الاتى :


‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd52zMmKsUla-RY9AUieW-QfF-cWztGbPWctfNgmx8JMA3Jyw/viewform?fbclid=IwAR3XpJP_9hDZwEYTcR7hSD1cRKxC3Bf2NmkUZi5T6PLcVeg7Hd15zTFP9wQ

جامعة القاهرة
عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

ووافق مجلس الجامعة على عدد من مذكرات التفاهم مع بعض الجامعات الأجنبية المرموقة، وأشاد المجلس بحصول كلية الإعلام على الاعتماد الدولي، وحصول كلية الطب البيطرى على اعتماد  المنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH، كمركز مرجعي دولي بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك تجديد شهادة الأيزو 9001-2015 للأمانة العامة ومركز الجامعة لضمان الجودة للعام التسع على التوالى، ووافق المجلس على صرف 6 ملايين و500 ألف جنيه لمستشفى قصر العينى الفرنساوى لأعمال الصيانة العاجلة للمصاعد والتكييفات.

وفي مستهل الاجتماع، رحب مجلس جامعة القاهرة بصدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة نجلاء رأفت عميدًا لكلية الآداب، والتي أدت القسم أمام رئيس الجامعة ومجلس الجامعة.

الدكتور محمد عثمان الخشت الدكتور محمد عثمان التكنولوجي Jobs Education

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