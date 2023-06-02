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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصلاة على النبي يوم الجمعة.. كلمات تحقق لك رؤية جنابه في المنام

النبي محمد صلى الله
النبي محمد صلى الله عليه وسلم

يكثر في يوم الجمعة البحث عن الصيغ المباركة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث للصلاة على النبي فضل عظيم في هذا اليوم المبارك وخاصة في الثلث الأخير من الليل. 

الصلاة على النبي يوم الجمعة 

وكشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد الأسبق لكلية أصول الدين بأسيوط، عن صيغتين أحدهما للنصر على من غلبك أو ظلمك، والثانية من أسباب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. 

أما الصيغة الأولى فهي ( اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته والنبي وسيلته فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ). 

أما الثانية: (اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله بقدر حبك فيه . وزدنا يا مولانا حبا فيه . بجاهه عندك فرج عنا ما نحن فيه . لا نسألك رد القضاء ، بل نسألك بفضل جودك وكرمك وإحسانك مع اللطف والعافية كل خير فيه . وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ) . 

وبين أن من فوائد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم : موافقة المصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الله تعالى عليه)، حيث قال تعالى (إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسايما ) وإن  اختلفت الصلاتان؛  فصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم دعاء وسؤال، وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف.

وتابع: قد رغب الشرع الحنيف في أن يقوم المسلم بما يوافق صفات الله عز وجل لا سيما ما يعرف بصفات الجمال كالإحسان والعفو والصفح الخ قال تعالى: (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) وقال تعالى ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ). 

كما جاء مثل ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال (الراحمون يرحمهم الرحمن إرحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء) رواه أبوداود بسند صحيح. 

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كما بين أن من فوائد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هي الامتثال لأمر الله تعالى وطاعته في كل مرة يصلي فيها المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: قال تعالى (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)، فقوله تعالى (صلوا عليه وسلموا تسليما) أمر من الله تعالى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ففى كل مرة يفعل فيها المسلم ذلك ينال شيأ من بركات تلك الطاعة  وما أعظم تلك البركات ومنها أن ذلك يدخله في رحمة الله تعالى (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون). 

ومنها أن ذلك العمل الجليل من الأعمال التي تورث الحياة الأبدية والنعيم المقيم (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ).

ومن الفوائد العظيمة الخاصة بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم  قال العلامة ابن القيم : إنها  سبب لتثبيت القدم على الصراط لحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ( ،،، ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته ،،). 

الصلاة على النبي يوم الجمعة الثلث الأخير من الليل الصلاة على النبي يوم الجمعة فوائد الصلاة والسلام على النبي

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