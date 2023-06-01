سامح عاشور: شعرت بالانهزام عند نزول القرضاوي ميدان التحرير

كشف النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق، كواليس أحداث ثورة 30 يونيو، وما دار بها من تفاصيل وخلفيات خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في شهادته عن الثورة في أولي حلقات البرنامج الوثائقي"الشاهد" الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز.



وسرد نقيب المحامين الأسبق في شهادته، كواليس وأحداث موقعة الجمل، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية طرف أصيل فيها، وقال: "الإخوان أداروا ما حدث بموقعة الجمل في ميدان التحرير بمشاركة مجموعة من المغفلين".



وأضاف في أولي حلقات برنامج "الشاهد" علي شاشة إكسترا نيوز،: "شعرت بالانهزام لما القرضاوى نزل ميدان التحرير .. وحسيت انه اتغدر بينا".



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.. ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

