بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن، تعثر بكيس رمل خلال حفل تخريج القوات الجوية الأمريكية ولم يصب بأذى.

وأكد البيت الأبيض أعلن أن بايدن لم يصب جراء السقوط.

من جانبه، علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على سقوط خليفته جو بايدن، من المنصة خلال حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية في كولورادو، معربا عن أمله في عدم إصابته.

وقال ترامب خلال خطاب ألقاه في ولاية أيوا، عندما أعلن أحد المشاركين في الحدث هذا الخبر: "هل سقط حقا؟”.

بعد ذلك، وهز الرئيس الأمريكي السابق رأسه باستنكار.

وقال ترامب: "حسنا، آمل ألا يتأذى… كما تعلمون، في مثل هذه الحالات، عليك أن تكون حذرا”.

وفي وقت سابق من اليوم، تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، لموقف محرج جديد حيث سقط علي المنصة خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من سلاح الجو الأمريكي في كولورادو.