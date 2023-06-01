عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

جو بايدن
جو بايدن

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن، تعثر بكيس رمل خلال حفل تخريج القوات الجوية الأمريكية ولم يصب بأذى.

وأكد البيت الأبيض أعلن أن بايدن لم يصب جراء السقوط.

من جانبه، علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على سقوط خليفته جو بايدن، من المنصة خلال حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية في كولورادو، معربا عن أمله في عدم إصابته.

وقال ترامب خلال خطاب ألقاه في ولاية أيوا، عندما أعلن أحد المشاركين في الحدث هذا الخبر: "هل سقط حقا؟”.

بعد ذلك، وهز الرئيس الأمريكي السابق رأسه باستنكار.

أول تعليق لـ ترامب حول سقوط بايدن من أعلى المنصة خلال حدث بكولورادو

بايدن: تقدمت للأكاديمية البحرية عندما تخرجت من المدرسة الثانوية قبل 300 عام|فيديو

وقال ترامب: "حسنا، آمل ألا يتأذى… كما تعلمون، في مثل هذه الحالات، عليك أن تكون حذرا”.

وفي وقت سابق من اليوم، تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، لموقف محرج جديد حيث سقط علي المنصة خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من سلاح الجو الأمريكي في كولورادو.

البيت الأبيض القوات الجوية الأمريكية بايدن جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

ضحية العاصفة ونقابة المهندسين تبكي وفاتها.. ماذا تعرف عن رانيا مصطفى

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

إعلان عاجل.. دول بريكس تستعد لاستخدام العملات المحلية في التجارة العالمية

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

موضوعات متعلقة

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط .. تفاصيل

أول تعليق لـ ترامب حول سقوط بايدن من أعلى المنصة خلال حدث بكولورادو

أمريكا تعلن التوقف عن إرسال معلومات إلى روسيا حول الأسلحة النووية

خوفا من روسيا.. تحذيرات لـ زيلينسكي من خطة حلف الناتو الجديدة

بايدن: تقدمت للأكاديمية البحرية عندما تخرجت من المدرسة الثانوية قبل 300 عام|فيديو

إعلان عاجل.. دول بريكس تستعد لاستخدام العملات المحلية في التجارة العالمية

فقدت الهيمنة.. أسوأ كوابيس أمريكا يتحقق بسبب أوكرانيا

انتهاكات جسيمة.. بيان سعودي أمريكي مشترك بشأن الأوضاع في السودان

ترشيحاتنا

قلق بالغ.. مجموعة بريكس تعلق على الأوضاع في السودان

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

أسعار 5 سيارات شهيرة في مصر بأسعار تبدأ من 580 ألف جنيه| صور

كريم بنزيما يقرر الاستمرار مع ريال مدريد وتأجيل الانتقال للسعودية

لإنهاء الحرب .. زيلينسكي يكشف تفاصيل الاستعدادات لـ "قمة السلام" العالمية

كوريا تتراجع عن قرارها وترفض مساعدة أوكرانيا بأسلحة فتاكة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

اكتشف علاج كل أضرار العاصفة الترابية

بكوب دقيق ومعلقة خميرة .. طريقة عمل ميني بيتزا

جمال شعبان يكشف عن أشخاص في محنة ويحتاجون إلى رعاية

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ