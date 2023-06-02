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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاشور: الإخوان رفضوا وضع دستور قبل الانتخابات في 2011 لتكسير عظام الأحزاب

سامح عاشور
سامح عاشور

قال السياسي ونقيب المحامين الأسبق سامح عاشور، إنني شعرت بالانهزام حين رأيت يوسف القرضاوي يدخل ميدان التحرير ليؤم المصلين، وأحسست أننا غدر بنا، لم نكن نفعل ذلك لنسلم البلد للإخوان، لكن بهذه الطريقة "البلد اتخطفت".

سامح عاشور: البرادعي كان مجرد محطة بالنسبة للإخوان

سامح عاشور: شعرت بالانهزام عند نزول القرضاوي ميدان التحرير

وأضاف عاشور، خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان دفعوا المجلس الاستشاري في اتجاه إجراء الانتخابات قبل الدستور، حتى يستحوذوا على الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، لتكسير عظام القوى السياسية.

 

وتابع: قدمت مقترح بوجود توليفة للجمعية التأسيسية تتكون من ممثلين للهيئات القضائية رؤساء الأحزاب ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والنقابات المهنية الكبرى، أيا كان عددهم في النهاية ستكون فيهم توليفة تعبر عن مصر وغير معدة مسبقا، ووافق الإخوان لكن بعد ذلك أجروا اتصالات ورفضوا المقترح، حتى الفريق عنان أبلغنا أن الجميع لابد أن يوافق على المقترح بمن فيهم الإخوان، وما حدث بعد ذلك صب في مصلحة الإخوان.

سامح عاشور الإخوان جماعة الإخوان مصر اخبار التوك شو

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