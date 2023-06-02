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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة المصرية يحيي ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة

  نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مساء أمس، بمناسبة الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، والذي يوافق الأول من يونيو من كل عام، احتفالية كبرى بالتعاون مع مؤسسة القوى الناعمة للإنتاج الفني، وذلك وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة والمسئولين من بينهم الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وممثلين عن الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، والكاردينال نيقولاوس تيفندينال سفير الفاتيكان في مصر، و أمنا كيريا اسكندر رئيسة دير مارجرجس بمصر القديمة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية  في مصر، ولفيف والضيوف المصريين والأجانب، وحضور جماهيري من محبي التاريخ والحضارة والفن.

واستهل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف الحفل بكلمة رحب خلالها بالحضور، معربًا عن سعادته بهذه الاحتفالية التي تحي مناسبة هامة ولها مكانة تاريخية ودينية داخل وجدان الشعب المصري، مؤكدا على حرص المتحف على تسليط الضوء على هذه المناسبة الهامة والتى توليها وزارة السياحة والآثار اهتمامًا كبيرًا، و تماشياً مع استراتيجية المتحف كمنارة ثقافية وترفيهية وأثرية وتعليمية تعزيز منتج السياحة الثقافية والأثرية التي يتميز بها المتحف.

وأشار إلى  أن الاحتفالية جاءت ضمن جهود المتحف من أجل إحياء التراث بأشكال مختلفة بالتعاون مع كافة  الجهات المعنية بإحياء التراث والحضارة المصرية، وهي بمثابة رسالة سلام ومحبة وأمن من الأرض التى احتضنت العائلة المقدسة وأعادت إحياء مسارها، وحافظت عبر مئات السنين على الاحتفاء والاحتفال برحلتها إلى مصر، لافتاً إلى جهود مصر  لإدراج الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة فى مصر على قائمة التراث الثقافى غير المادى لدى اليونسكو.

ومن جانبها قالت الروائية الدكتورة منى زكي الرئيس التنفيذي لمؤسسة القوة الناعمة المهتمة بدعم الفعاليات الفنية والثقافية، أن دخول العائلة المقدسة إلي أرض مصر هي مناسبة هامة، وليس لمصر فقط ولكن للعالم أجمع، ففي هذا اليوم منذ أكثر من ٢٠٠٠ عام تباركت مصر بالسيد المسيح والعذراء مريم.

وقد استهلت فقرات الاحتفالية بالسلام الجمهوري والنشيد الوطني المصري وغناء الفنانة السوبرانو داليا فاروق، وجولة بتقنية الواقع الافتراضي، بالتعاون مع مؤسسة مصر المباركة، والدكتور ماهر عشم، حيث قام خلالها الحضور بمعايشة الرحلة التاريخية والتجول داخل محطاتٍ تاريخية وأثرية في المسار وكل النقاط التي وطأتها أقدام العائلة المقدسة، مصحوبة بقصص شيقة عن الآثار والتاريخ، كما سيتيح المتحف هذه التجربة لزائريه داخل قاعة النسيج يومى الجمعة والسبت الموافق 2و 3 يونيو الجاري.

كما تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من الرموز المصرية والدولية الذين ساهموا في الترويج لمسار العائلة المقدسة داخليًا وخارجياً، بالإضافة إلى إقامة معرض للصور واللوحات الفنية للفنانة المصرية منال متولي، والتي جسدت عددًا من محطات مسار العائلة المقدسة والتي كانت قد عرضت في إيطاليا من قبل، والتي رسمت أيضا لوحة جبل الطير وأهدتها للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان وتم وضعها في الفاتيكان.
 

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العائلة المقدسة المتحف القومي للحضارة المصرية التراث الثقافي التاريخ والحضارة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقاف الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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