بعد 12 ساعة عمل .. فتح جزئي لكوبري أكتوبر .. تفاصيل

​بعد ١٢ ساعة من العمل المتواصل ، قرر اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة فتح جزئي لكوبري ٦ أكتوبر في الاتجاه القادم من الجيزة اتجاه مدينه نصر، ومازال الاتجاه المعاكس القادم من مدينة نصر اتجاه الجيزه مغلقاً لحين رفع انقاض اللوحة الاعلانية المنهارة.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة لمراجعة كافة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات، لبيان مدى تأثرها من العاصفة الترابية القوية التي تعرضت لها القاهرة، أمس الخميس، حرصًا على حياة المواطنين ، بعد أن تفقد المحافظ أعمال رفع حطام اللوحة الإعلانية التي سقطت فوق كوبري أكتوبر أعلى عزبة أبو حشيش بحي حدائق القبة، بسبب العاصفة الترابية القوية التى تعرضت لها العاصمة ظهر امس الخميس.

وتمكن رجال المرور بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة من سحب السيارات من أسفل اللافته الاعلانية المنهارة أعلى الكوبري.

فقد شهدت عدد من المناطق بمحافظة القاهرة العديد من الأحداث المؤسفة نتيجة للعاصفة الترابية التي ضربت البلاد منذ الساعات الاولي من صباح امس الخميس حيث تم اعلان الطواريء للتعامل الفوري مع البلاغات ، و شهد كوبري ٦ أكتوبر ظهر أمس واقعة مؤسفة بعد ان سقطت لافته اعلانية ضخمة لتحطم ٣ سيارات ملاكي ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور اعلي الكوبري في الاتجاهين وأسفر الحادث عن مصرع شخص واصابه ٥ أخرين .

وكانت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة قد رصدت توقف حركة المرور اعلي كوبري ٦ أكتوبر وبالفحص تبين سقوط لافته اعلانية ضخمة لتقطع نهر الكوبري في الاتجاهين ناحيه محطة مترو الدمرداش وقبل الوصله المعلقة للكوبري .

على الفور انتقل اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة ورجال المرور الي مكان البلاغ وتم غلق كافه مطالع كوبري اكتوبر في جميع الاتجاهات ، بينما يتم اجباري انزال السيارات القادمه من مناطق الجيزة من اعلي الكوبري لحين التعامل مع البلاغ ورفع اللافته بالونش العملاق ، كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالقاهرة لتقطيع اللافته الاعلانية تمهيداً لرفعها من نهر الكوبري.

في الوقت نفسه ، تم اخطار هيئة الاسعاف والدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين بعد انتشال جثة و ٥مصابين من داخل سيارات المنكوبة .

وحفاظا على ارواح المواطنين وتيسيرا للحركة المرورية وسهولة عبور الطريق ، تابع اللواء احمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والحدائق أعمال رفع شجره بالجزيره الوسطى بشارع مكرم عبيد امام سيتى سنتر تم سحبها بجانب الطريق لتسهيل حركه المرور وتم تبليغ مسئول الحدائق والنظافه لتقطيعها ورفعها.

وفي مصر الجديدة ، سقطت لافته صاج بالقرب من مول شهير دون وقوع اصابات او خسائر في الارواح ، بينما شهدت عدد من الطرق سقوط لافتات واشجار ونخيل دون خسائر بشرية .

وبالامس الأول كان كوبري ٦ أكتوبر قد اصيب بكثافات مرورية مرتفعة بسبب تعطل اتوبيس سياحة اعلي عرب المحمدي قبل الوصل المعلقة بكوبري اكتوبر في الاتجاه القادم مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وصلاح سالم ، وتم رفع الاتوبيس المعطل ، وتصفيه الكثافات اعلي الكوبري بمعرفة رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة لتعود حركة المرور لطبيعتها .

ومن جانبها ، قالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك استمرارا لتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من غرب الدلتا والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأكدت الأرصاد أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر مما يؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية ، والتي تستمر اليوم الجمعة.

وطالبت الأرصاد المواطنين السير بعيدًا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وعلى مرضى الجيوب الأنفية المكوث داخل المنازل، كما يجب إغلاق المنازل والأبواب بإحكام وتغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة، والقيادة بحذر على الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.