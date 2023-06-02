بركات يدق ناقوس الخطر للأهلي قبل مواجهة الوداد بالنهائي الإفريقي

أكد محمد بركات، أن مواجهة الأهلي والوداد المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون في غاية الأهمية لأنها مفتاح التتويج إذا حقق الفريق الأحمر نتيجة إيجابية.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني نجح في تطوير أداء الفريق بصورة رائعة خلال اللقاءات القادمة مؤكداً أن الفريق حقق التوازن بين بطولتي دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز.

وأشار إلى أن مستوى لاعبي الأهلي تطور بصورة واضحة مع كولر، مؤكداً أن الوداد فريق عريق وكبير ولن يكون منافساً سهلاً للقلعة الحمراء.



وأوضح أن الوداد مازال حامل اللقب وكسر التوقعات التي رشحت صن داونز الجنوب إفريقي للتأهل على حسابه في نصف النهائي.



وأكد أن اللاعب جونيور سامبو مهاجم مميز ويصنع الفارق باستمرار بأهدافه بجانب باقي العناصر صاحبة الخبرة مثل يحيى جبران ويحيى عطية الله ومحمد أوناجم.