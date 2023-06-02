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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تركيا ترفض منح الجنسية للإخواني وجدي غنيم وترفض تجديد الإقامة لإعلاميين وصحفيين

السلطات التركية ترفض
السلطات التركية ترفض منج وجدي غنيم الجنسية

رصدت فضائية العربية، تقرير فيديو عن رفض تركيا منح جنسيتها للإخواني وجدي غنيم المدان بالإعدام في مصر، رفضت السلطات التركية منح جنسيتها للداعية المصري الإخواني وجدي غنيم المحكوم عليه غيابيا بالإعدام شنقا.

أنقرة ترفض منح الجنسية للإخواني وجدي غنيم

ظهر غنيم في فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى قال فيه :" إنه رغم فرحته بفوز رجب طيب أردوغان  بولاية رئاسية جديدة ولكنه حزين رفض أنقرة منحه الجنسية".

وكانت القضية في محكمة جنايات القاهرة عام ٢٠١٧التي حكمت بإعدام غنيم وبعض المتهمين معه من جماعة الإخوان بتهمة تأسيس خلية أطلق عليها " خلية وجدي غنيم" للقيام بأعمال إرهابية وتفجيرات في مصر خلال الفترة الممتدة بين ٢٠١٣- ٢٠١٥.

ووفقا للنيابة العامة  المصرية، فإن الداعية تولى زعامة الجماعة التي  تدعو لتفكير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم.

تركيا ترفض منح الجنسية لإعلاميين وصحفيين إخوان ورفضت تجديد الإقامة للبعض الأخر

وطبقا لمصادر لـ "العربية"، قالت إن السلطات التركية رفضت منح الجنسية لعدد من عناصر الإخوان ببنهم إعلاميين وصحفيين دون تقديم إيضاحات أو مبررات، كما رفضت تجديد الإقامة للبعض الآخر.

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