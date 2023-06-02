محافظ كفر الشيخ: إنهاء تبطين 395 كيلو متر من الترع

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أعمال التبطين مستمرة وسيتم تبطين 1000 كيلو ترع بقر ومراكز المحافظة، وأنه جرى تبطين عدد من الترع، وسيتم تبطين بقية الترع بالقرى والمراكز تباعاً وفق خطة موضوعة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبإشراف المهندس رزق مصطفى، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جارٍ تبطين 578 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، وجارٍ العمل في 62 عملية، كما تجرى أعمال البطين ب 128 ترعة بقر ومراكز المحافظة، ونسبة تبطين الترع 69%، وتم الانتهاء من تبطين 395 كيلو متر ترع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

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