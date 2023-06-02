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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راتب يبدأ من 3100 جنيه.. فرص عمل ذهبية للشباب

فرص عمل
فرص عمل

تسعي الدولة عبر وزارتها والهيئات التابعة لها بتوفير فرص عمل للشباب من خلال التعاون مع القطاع الخاص حيث تعلن وزارة الشباب والرياضة بشكل دائم عن وظائف شاغرة.

فرص عمل الشباب والرياضة

فرص عمل جديدة أعلنت عنها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لمطاعم.

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اليوم التوظيفي المفتوح 


ويعقد اليوم التوظيفي المفتوح ضمن فرص عمل الشباب والرياضة  فى 41 ش بورسعيد الزاوية الحمراء برج العبد مدخل 3 الدور الثالث يوم الأربعاء 7 يونيو 2023 من الساعة  10 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

تخصصات فرص عمل الشباب 


وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة فى التخصصات التالية :-

- الحاجة إلي مساعد مدير (علي أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل عال - خبرة 1 سنة)

- الحاجة إلي كاشير (علي أن يكون حاصل علي مؤهل عال - كما يشترط  إجادة الحاسب الآلي - خبرة أو بدون)

- الحاجة إلى كول سنتر (يشترط خريج مؤهل عال)

- الحاجة إلى كابتن صالة (علي لأن يكون حاصل على مؤهل متوسط - خبرة 1 سنة)

- كما تتضمن التخصصات المطلوبة ويتر (جميع المؤهلات طلبة وخريجين)

- تتوافر فرص العمل فى مدينتي / الشروق / القاهرة الجديدة / وسط البلد / مدينة نصر

شروط التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة

- الحد الأقصى للسنة 35 سنة

- يشترط التفرغ التام

- يلزم تحديد موقف التجنيد

- يحصل الملتحق بفرص عمل الشباب والرياضة علي راتب مادي جيد يحدد حسب الوظيفة والخبرة و يبدأ من 3100

- يتم توفير سكن للمغتربين

- عدد ساعات العمل 9 ساعات

- يوم إجازة في الأسبوع

- يتم تقديم تأمين طبي - تأمين اجتماعي

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طريقة التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة


يمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة  والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد المذكور.

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