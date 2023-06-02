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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بنى سويف يوجه بتوفير التيسيرات اللازمة لحملة تنظيم الأسرة التنشيطية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش  الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع مسؤولى الصحة، استعدادات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والمقرر إجراؤها  على مرحلتين خلال الفترة من 4 إلى 15 يونيو الجاري ،وتنفذها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمى "لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، والتي تأتي ضمن الحملات الدورية التي تنفذها الوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030
ووجه المحافظ رؤساء المدن والقرى بالتنويه عن الحملة،ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى،مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التى يتم تنفذها  وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف منها،في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة،من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة،فضلاً عن استهداف الحملة التنشيطية  للقرى المدرجة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

من جهته أوضح وكيل الوزارة د. محمد يوسف ، أنه سوف يتم تنفيذ الحملة التنشيطية على مرحلتين،حيث تبدأ المرحلة الأولى الأحد  المقبل وتستمر حتى الخميس 8 يونيو وتشمل إدارات(بنى سويف،  اهناسيا ، ناصر،الفشن)،  تليها المرحلة الثانية من 11إلى 15 الشهر الجاري ، وتشمل إدارات(ببا ، سمسطا،  الواسطى)،ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"بجانب تنظيم ندوات توعيةللسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرةوالصحة الإنجابية،فضلا عن إقامة عن معارض لمنتجات نوادي المرأة  بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة، وذلك وسط تطبيق  الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها  المستفيدين من خدماتها

من جانبها أضافت د.مديحة سري مديرة تنظيم الأسرة،أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، مشيرة إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية،وذلك من خلال 122وحدة ثابتة و7 عيادات متنقلة بإدارات المرحلة الأولى، و81 وحدة ثابتة و6 عيادات متنقلة لإدارات المرحلة الثانية

العيادات المتنقلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خدمات تنظيم الأسرة محافظ بني سويف بني سويف

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