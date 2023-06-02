عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معك فى كل مكان.. قوافل الداخلية تجوب قنا وسوهاج

قوافل الداخلية
قوافل الداخلية

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد .. معك فى كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً والسيدات المعيلات) حيث يضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية) استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتى (قنا – سوهاج) لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين .

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

وتم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

  

وشارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
 

الخدمات الشرطية السيدات المعيلات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المناطق الأكثر إحتياجا توقيع الكشف الطبى قطاع حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

ميركاتو الزمالك “عصيب”| رحيل 8 نجوم.. ثلاثي بلوزداد يصدم الأبيض.. والترجي يزاحمه على صفقة سوبر

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

ترشيحاتنا

رانيا يحيى الفائزة بجائزة الدولة للتفوق: نتمنى التكريم من رئيس الجمهورية| خاص

بالرغم من تشديد إجراءات الاحتلال.. 50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

3 أسباب وراء صعود الذهب عالميا ومحليا.. تفاصيل

تذاكر الأهرامات والمتحف المصري وقلعة صلاح الدين.. تطبيق نظام الدفع بالكروت البنكية

بعد نفي أبل التعاون مع المخابرات الأمريكية.. الرئيس الروسي السابق: زمن المعجزات انتهى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي يحذر من مرض صامت بدون أعراض.. يصيبك بمرض القلب

سعر فستان الأميرة سلمى في حفل زفاف الأمير الحسين

قبل ساعات من زفافها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ميرنا نور الدين

6 مشاكل صحية تواجهها بسبب نقص هذا الفيتامين.. تفاصيل

فيديو

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ