عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مسجدين جديدين في كفر الشيخ.. صور

افتتاح مسجد جديد
افتتاح مسجد جديد

شهدت محافظة كفر الشيخ افتتاح مسجد عبده بعزبة عبده بقرية الورق، ومسجد التقوى بقرية عقلة القبلية بسيدي سالم، بالجهود الذاتية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومتابعة وإشراف الدكتور عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة.

محافظ كفر الشيخ: إنهاء تبطين 395 كيلو متر من الترع

حملات بالأسواق.. تحرير 190 محضراً وضبط 3 أطنان ملح فاسد بكفر الشيخ

جاء ذلك أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والشيخ محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة سيدي سالم غرب، وعدد من التنفيذيين والأمنيين وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، وحضور كثيف من المصلين من رواد المسجدين تغمرهم السعادة والفرحة بما يشهدونه على أرض كفر الشيخ من بناء وإعمار للمساجد بكامل الجودة والإتقان، داعين الله تعالى أن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادة وشعبا.


وأدى الشيخ عطا بسيوني وكيل الوزارة خطبة الجمعة اليوم بعنوان (احترام الكبير) مؤكداً على أن الإسلام قد حثنا على حسن معاملة الكبير والاهتمام به من خلال احترامه وتوقيره وتقديمه في الكثير من الأمور والأعمال، ومن ذلك قول الله تعالى {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً}، وأيضاً ما جاء في قول النبي- صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عنه الترمذي قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: “ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر”.

قال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم افتتاح مسجدين جديدين بأوقاف كفر الشيخ، وذلك امتداداً لافتتاحات المساجد بكفرالسيخ، والتي تأتي في إطار تكثيف الانتهاء من الإحلال والتجديد لجميع المساجد، وتحت شعار "خدمة بيوت الله شرف".

IMG-20230602-WA0066
IMG-20230602-WA0066
IMG-20230602-WA0064
IMG-20230602-WA0064
IMG-20230602-WA0063
IMG-20230602-WA0063
IMG-20230602-WA0065
IMG-20230602-WA0065
افتتاحات المساجد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ خطبة الجمعة اليوم رئيس مركز ومدينة صلى الله عليه وسلم علماء الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

فتح كوبري أكتوبر بعد انتشال جثة و5 مصابين و3 سيارات ورفع اللافتة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

الزمالك في مواجهة رونالدو| خسائر وعقوبات بالجملة على الأبيض حال الانسحاب العربي.. وهذه مكاسب المشاركة

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

ميركاتو الزمالك “عصيب”| رحيل 8 نجوم.. ثلاثي بلوزداد يصدم الأبيض.. والترجي يزاحمه على صفقة سوبر

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: إنهاء تبطين 395 كيلو متر من الترع

المخترع الصغير.. مروان ابن كفر الشيخ ابتكر وقودا للبوتجاز من المياه والبنزين

محافظ كفر الشيخ يعلن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

الموجة الـ 21.. محافظ كفر الشيخ: إزالة 10 تعديات في بيلا

استمرار إحلال وتجديد خطوط المياه ببيلا فى كفر الشيخ بتكلفة 700 ألف جنيه

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ: بدء تلقي طلبات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية وتوسعات رصف الطرق.. صور

ترشيحاتنا

رأس الطاعات والفريضة المعظمة .. خطيب المسجد الحرام : يا خسارة مضيّعها

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

7.1 مليار دولار.. مصر تفي بالتزاماتها والاقتصاد قوي بالأرقام| تفاصيل

شقيقان بصما والدهما الميت على بيع منزل بـ6 ملايين جنيه: معندناش بنات بتورث

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

توب مكشوف .. زوجة نجم الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لجمبسوت ياسمين عز ومشروبات للتغلب على تأثير العاصفة الترابية

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا قال الوداد المغربي عن الأهلي؟

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

علامات تحذيرية في الساقين تنذر الإصابة بـ ارتفاع الكوليسترول.. احذر منها

فيديو

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ