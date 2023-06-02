عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انفوجراف.. حصاد البرامج التدريبية لمعهد إعدادالقادة بالتعليم العالي من يناير إلي مايو2023

جانب من الانفوجراف
جانب من الانفوجراف

أصدر المكتب الإعلامي حصاداً لمعهد إعدادالقادة بـ  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  خلال الفترة من يناير إلي مايو 2023 .

 

أعلن معهد إعداد القادة عن توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي ومؤسسات أكاديمية مختلفة خلال الفترة من يناير الى مايو ٢٠٢٣، ويأتي هذا في إطار دور الوزارة في بناء الشخصية العلمية والإنسانية للشباب، من خلال مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة لتحقيق أهدافها في بناء شخصية سوية متكاملة وعصرية، قادرة على أداء رسالتها في المجتمع وتحمل مسؤولياتها تجاه وطنها.

txt

الجامعة الأمريكية تمنح جائزة الإنجاز مدى الحياة لـ عمرو الليثي .. صور

txt

تعليم الكبار وكيان الخيرية يوقعان بروتوكول تعاون للقضاء على الأمية

txt

عين شمس تنافس بمرشح لجائزة الأمير ماهيدول التايلاندي Prince Mahidol Award 2023

txt

بروتوكول تعاون بين جمعية المهندسين المصرية ومنصة eduvate

txt

مركز بحوث الشرق الأوسط يناقش قضية "الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس"

txt

رئيس جامعة عين شمس يفتتح احتفالية تكريم العاملين بكلية الهندسة

txt

أخبار التعليم.. فتح باب التقدم لبرنامج «لوريال – يونسكو» للمرأة في مصر لعام 2023.. إعلام القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية للتقديم التلفزيوني.. تفاصيل

txt

الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر تستعد للعام الجديد وتستضيف مدير السودان

txt

تماشيا مع رؤية مصر 2030.. افتتاح المكتب الأخضر بزراعة القاهرة

txt

بالصور.. كلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر العلمي الدولي الأول

وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد واتحاد الجامعات العربية لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية وورش العمل بين الطرفين.

 

إعدادالقادة وزارةالتعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

فتح كوبري أكتوبر بعد انتشال جثة و5 مصابين و3 سيارات ورفع اللافتة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

الزمالك في مواجهة رونالدو| خسائر وعقوبات بالجملة على الأبيض حال الانسحاب العربي.. وهذه مكاسب المشاركة

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

ميركاتو الزمالك “عصيب”| رحيل 8 نجوم.. ثلاثي بلوزداد يصدم الأبيض.. والترجي يزاحمه على صفقة سوبر

ترشيحاتنا

رأس الطاعات والفريضة المعظمة .. خطيب المسجد الحرام : يا خسارة مضيّعها

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

7.1 مليار دولار.. مصر تفي بالتزاماتها والاقتصاد قوي بالأرقام| تفاصيل

شقيقان بصما والدهما الميت على بيع منزل بـ6 ملايين جنيه: معندناش بنات بتورث

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

توب مكشوف .. زوجة نجم الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لجمبسوت ياسمين عز ومشروبات للتغلب على تأثير العاصفة الترابية

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا قال الوداد المغربي عن الأهلي؟

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

علامات تحذيرية في الساقين تنذر الإصابة بـ ارتفاع الكوليسترول.. احذر منها

فيديو

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ