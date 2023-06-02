انفوجراف.. حصاد البرامج التدريبية لمعهد إعدادالقادة بالتعليم العالي من يناير إلي مايو2023

أصدر المكتب الإعلامي حصاداً لمعهد إعدادالقادة بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من يناير إلي مايو 2023 .

أعلن معهد إعداد القادة عن توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي ومؤسسات أكاديمية مختلفة خلال الفترة من يناير الى مايو ٢٠٢٣، ويأتي هذا في إطار دور الوزارة في بناء الشخصية العلمية والإنسانية للشباب، من خلال مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة لتحقيق أهدافها في بناء شخصية سوية متكاملة وعصرية، قادرة على أداء رسالتها في المجتمع وتحمل مسؤولياتها تجاه وطنها.

وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد واتحاد الجامعات العربية لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية وورش العمل بين الطرفين.