أخبار التعليم.. فتح باب التقدم لبرنامج «لوريال – يونسكو» للمرأة في مصر لعام 2023.. إعلام القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية للتقديم التلفزيوني.. تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



إعلام القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية للتقديم التلفزيوني .. تفاصيل

أعلن مركز التدريب و التوثيق و الانتاج الاعلامى بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تنظيم كورس للتقديم التلفزيوني خلال الفترة المقبلة .

‎تفاصيل الحصول على منحة سنوية للطلاب من الدول خارج الاتحاد الأوروبي للعام 2023/2024



‎أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصـر العربية فى بوخارست بأن وزارة الابتكار والسياحة فى رومانيا تقوم بتقديم (40) منحة سنوية للطلاب من الدول خارج الإتحاد الأوروبى للعام 2023/2024.



السبت.. تربية رياضية بنات حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، عن بدء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، وسط قواعد محددة، وإجراءات احترازية من فيروس كورونا.

تغلق جامعة القاهرة، باب الترشح لشغل منصب عميد كلية النانو تكنولوجي، وذلك لشغر منصب العميد بها، حيث كانت الجامعة قد بدات فى فتح باب التقديم منذ يوم السبت 27 مايو، يستمر التقديم حتى يوم الخميس 1 يونيو.

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لبرنامج لوريال- يونسكو مصر من أجل المرأة في العِلم لعام 2023 للباحثات المتميزات من الشابات المصريات على نوعية أعمال أبحاثهن، وذلك بالتعاون مع مؤسسة لوريال مصر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2023؛ بهدف مشاركة ومكافئة الشابات المصريات في مجالات العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة.

أكد الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وإدارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك وأكثر أونلاين في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد.