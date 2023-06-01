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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. فتح باب التقدم لبرنامج «لوريال – يونسكو» للمرأة في مصر لعام 2023.. إعلام القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية للتقديم التلفزيوني.. تفاصيل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


إعلام القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية للتقديم التلفزيوني .. تفاصيل

أعلن مركز التدريب و التوثيق و الانتاج الاعلامى بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تنظيم كورس للتقديم التلفزيوني خلال الفترة المقبلة .

 

تفاصيل الحصول على منحة سنوية للطلاب من الدول خارج الاتحاد الأوروبي للعام 2023/2024


أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصـر العربية فى بوخارست بأن وزارة الابتكار والسياحة فى رومانيا تقوم بتقديم (40) منحة سنوية للطلاب من الدول خارج الإتحاد الأوروبى للعام 2023/2024.


السبت.. تربية رياضية بنات حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، عن بدء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، وسط قواعد محددة، وإجراءات احترازية من فيروس كورونا. 

 

فرصة أخيرة للتقديم لمنصب عميد كلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة

تغلق جامعة القاهرة، باب الترشح لشغل منصب عميد كلية النانو تكنولوجي، وذلك لشغر منصب العميد بها، حيث كانت الجامعة قد بدات فى فتح باب التقديم منذ يوم السبت 27 مايو، يستمر التقديم حتى يوم الخميس 1 يونيو.

 

فتح باب التقدم لبرنامج «لوريال – يونسكو» للمرأة في مصر لعام 2023

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لبرنامج لوريال- يونسكو مصر من أجل المرأة في العِلم لعام 2023 للباحثات المتميزات من الشابات المصريات على نوعية أعمال أبحاثهن، وذلك بالتعاون مع مؤسسة  لوريال مصر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2023؛ بهدف مشاركة ومكافئة الشابات المصريات في مجالات العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة.

 

انطلاق دورة إعداد مدرب إلكتروني بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

أكد الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وإدارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك وأكثر أونلاين في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد.

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